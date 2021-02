De l'assassinat en 2017 de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia à la condamnation mardi de l'un des accusés, rappel des moments-clés d'une affaire politico-criminelle qui a ébranlé l'archipel et indigné l'Europe.

- Un attentat sans précédent -

Le 16 octobre 2017, la journaliste blogueuse Daphne Caruana Galizia, qui enquêtait sur la corruption au plus haut niveau, est tuée par une bombe placée dans sa voiture.

Elle avait creusé la partie maltaise de l'enquête journalistique sur les Panama Papers et avait été à l'origine de révélations sur des scandales impliquant plusieurs proches du Premier ministre, Joseph Muscat.

La journaliste avait découvert des documents attestant que des sociétés panaméennes appartenant au ministre de l'Energie de l'époque, Konrad Mizzi, et au chef de cabinet de Joseph Muscat, Keith Schembri, avaient reçu environ 2 millions d'euros d'une société de Dubaï, 17 Black, pour des services non précisés.

- Manifestations -

Le jour de l'assassinat, M. Muscat, évoquant sa "plus grande adversaire", promet de retrouver ses assassins.

Le 21 octobre, le gouvernement promet un million d'euros de récompense pour toute information permettant de faire avancer l'enquête.

Le lendemain, des milliers de Maltais descendent dans les rues. Ils demandent le départ du chef de la police et du ministre de la Justice.

- Trois inculpations -

Le 4 décembre 2017, le Premier ministre travailliste annonce l'arrestation de dix personnes.

Trois hommes au casier judiciaire déjà chargé - les frères Alfred et George Degiorgio ainsi que Vincent Muscat - sont inculpés le lendemain, soupçonnés de participation à une organisation criminelle et d'avoir fabriqué la bombe. Ils plaident non coupables.

- "Projet Daphne" -

En avril 2018, 18 médias internationaux ayant repris, dans le cadre du "Projet Daphne" le travail d'enquête de la journaliste, publient leurs conclusions qui confirment une partie de ses soupçons.

Le ministre de l'Economie, Christian Cardona, est mis en cause, notamment pour ses relations supposées avec l'un des assassins.

- Nouvelle enquête -

Le 20 septembre 2019, le gouvernement nomme un juge à la retraite, Michael Mallia, pour diriger une enquête indépendante sur la mort de la journaliste, avant l'expiration d'une mise en demeure du Conseil de l'Europe qui exigeait une telle procédure.

- Tentative de fuite -

Le 20 novembre, un homme d'affaires, Yorgen Fenech, propriétaire de la société 17 Black est arrêté sur son yacht au large de Malte, alors qu'il tentait de fuir.

Il est officiellement considéré comme une personne disposant d'informations sur l'affaire, même si un homme soupçonné d'être un intermédiaire dans cette affaire l'a accusé d'être le commanditaire du meurtre.

Le 23, Yorgen Fenech demande l'immunité judiciaire, se disant prêt à révéler "tout ce qu'il sait".

- Démissions en cascade -

Le 26 novembre, le chef de cabinet et ami d'enfance de M. Muscat, Keith Schembri, mentionné dans l'enquête comme ayant reçu des pots-de-vin de Yorgen Fenech, démissionne.

Selon des sources policières, M. Fenech a désigné comme étant le vrai "commanditaire" du meurtre Keith Schembri.

Le même jour, Konrad Mizzi, devenu ministre du Tourisme et lui aussi mis en cause par Daphne Caruana, démissionne également. Le ministre de l'Economie, Chris Cardona décide pour sa part de se "mettre en réserve".

Entendu par la police le 28, Keith Schembri est remis en liberté.

Dans la nuit du 28 au 29, à l'issue d'une réunion d'urgence de son gouvernement de plus de six heures, Joseph Muscat annonce que Yorgen Fenech ne bénéficiera pas de l'immunité demandée.

Le 30, l'entrepreneur est inculpé de complicité d'assassinat.

- Démission du Premier ministre -

Le 1er décembre, sous le feu des critiques, Joseph Muscat fini par annoncer sa démission, devenue effective en janvier 2020. Il a par la suite été interrogé par la police sans toutefois faire l'objet d'une enquête.

Le 17 janvier, accusé d'avoir bâclé l'enquête, le chef de la police Lawrence Cutajar démissionne à son tour. Une enquête a été ouverte à son encontre en juin.

Le 20 janvier, la ministre Justyne Caruana, nommée au sein du nouveau gouvernement démissionne après que son mari a reconnu avoir pris des vacances avec Yorgen Fenech.

- "Coupable" -

Le 22 septembre, Keith Schembri, est arrêté dans le cadre d'une enquête sur des pots-de-vin liés à un trafic dit des "passeports dorés", dénoncé par la journaliste assassinée.

Le 23 février 2021, Vincent Muscat, l'un des trois hommes accusés du meurtre, plaide coupable pour la première fois. Il est condamné dans la foulée à 15 ans de prison par le tribunal de La Valette.