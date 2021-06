Un des assassins du journaliste mexicain collaborateur de l'Agence France-Presse Javier Valdez a été reconnu coupable mardi de ce crime, commis en mai 2017, a annoncé le parquet.

Un juge "a rendu une décison condamnant Juan Francisco P. pour sa responsabilité pénale en tant que co-auteur matériel de l'homicide", a indiqué le parquet dans un communiqué.

La peine, qui pourrait atteindre jusqu'à 50 ans de prison, sera rendue publique ultérieurement. L'accusé, qui s'était vu offrir par le parquet une peine de 21 ans de prison s'il collaborait avec l'enquête et désignait le commanditaire de l'assassinat, n'a jamais reconnu les faits.

Il s'agit de Juan Francisco Picos Berrueta, alias "el Quillo". Selon le parquet, il est l'un des deux individus qui ont tiré sur le journaliste ainsi que "celui qui a organisé le plan pour l'exécution". L'autre tireur présumé, Luis Ildefonso Sanchez, est mort depuis.

Un complice du meurtre, Heriberto Picos Barraza, alias "el Koala", avait été condamné en février 2020 à 14 ans et 8 mois de prison pour avoir servi de chauffeur aux tueurs.

Griselda Triana, veuve du journaliste assassiné, a indiqué à la presse que la famille était satisfaite du jugement mais que justice devait encore être faite, faute de jugement contre le commanditaire de ce meurtre.

Javier Valdez, cofondateur de l'hebdomadaire Riodoce et collaborateur du quotidien La Jornada et de l'AFP, était salué pour ses enquêtes sur le trafic de drogue.

La famille du journaliste est convaincue que l'assassinat a été commandité par Damaso Lopez Serrano, un narcotrafiquant furieux d'avoir été critiqué dans un article de Riodoce, et aujourd'hui incarcéré aux Etats-Unis.

Il avait été tué à la sortie de son bureau à Culiacan (nord-ouest), après des enquêtes sur l'influence dans sa région natale de réseaux de trafiquants de drogue comme celui d'El Chapo (Joaquin Guzman), qui purge désormais une peine de prison à perpétuité aux Etats-Unis.

Le meurtre de M. Valdez avait provoqué une vague d'indignation internationale.

Un prix de journalisme portant son nom, le prix Breach/Valdes est décerné au Mexique pour récompenser un travail d'enquête sur les droits humains. Il est patronné par l'AFP et organisé par les Nations Unies et les ambassades au Mexique de France, Suisse, République tchèque, Finlande, Suède, Pays-Bas et Belgique.