Deux médailles d'un coup. Simon Desthieux (argent) et Emilien Jacquelin (bronze) ont brillamment ouvert vendredi le compteur de l'équipe de France aux Mondiaux de biathlon à Pokljuka en montant sur le podium du sprint remporté par le Suédois Martin Ponsiluoma.

Après l'échec du relais mixte mercredi en ouverture de la compétition (5e), les Bleus n'auront pas patienté très longtemps avant de signer leurs premiers faits d'armes. Dès le démarrage des courses individuelles, ils ont frappé très fort, justifiant d'entrée leur statut de grande nation de la discipline.

Malgré la retraite de Martin Fourcade, l'homme qui a régné sur le biathlon durant la dernière décennie, la France a de la réserve et l'a prouvé avec ce joli doublé en sprint, exactement comme en 2020 (avec Quentin Fillon-Maillet 2e et Martin Fourcade 3e). Elle dame ainsi le pion à la Norvège, hégémonique depuis le début de saison mais exclue du podium, à l'image de Johannes Boe avec sa nouvelle carabine, seulement 5e.

Certes, Ponsiluoma a été intouchable avec son 10/10 au tir et sa vitesse sur la piste. Mais derrière le Suédois, qui n'avait jamais été à pareille fête sur le circuit, ce sont bel et bien les Bleus qui ont animé la course.

- Résurrection -

On a ainsi assisté à la résurrection de Simon Desthieux. En grande difficulté cette saison et dépassé par les jeunes loups de l'équipe de France, le biathlète de 29 ans est sorti de nulle part pour s'offrir sa première médaille mondiale sur le plan individuel après l'or (2020) et l'argent (2017) en relais.

"Il y a tellement de choses qui s'intercalent dans mon esprit, a-t-il lâché la voix pleine d'émotion. Cela va tellement vite mais il y a une telle satisfaction. Cela fait des années que je cours après ça. J'y ai toujours cru au fond de moi-même. Cela a été une journée magnifique, où tout se déroule comme je l'aurais souhaité. J'ai fait mon plus beau biathlon aujourd'hui et ça paye, donc je suis très heureux de ça."

Irréprochable derrière la carabine et de nouveau saignant sur les skis, Desthieux n'échoue finalement qu'à 11 sec 2/10e de Ponsiluoma, mais sa 2e place a des allures de victoire tant il aura galéré ces derniers mois, son dernier podium remontant au 12 janvier 2020.

"Il y a toujours des moments de doute, encore plus dans notre sport où le tir n'est pas une science exacte, a-t-il déclaré. J'ai connu des moments où je me suis cherché physiquement. Cela allait mieux en janvier mais aujourd'hui, ce qui compte c'est le résultat."

- Jacquelin pense déjà à la poursuite -

La joie était aussi partagée par Vincent Vittoz, l'entraîneur de l'équipe de France, heureux de retrouver enfin Desthieux au plus haut niveau.

"Cela fait un an qu'on le voit un peu s'user et se perdre, il n'avait pas retrouvé toutes ces sensations, a affirmé le technicien. On avait souvent le sentiment qu'il avait toujours la balle de trop. Aujourd'hui, c'est un 10/10 où il retrouve aussi son point fort avec un gros finish. Physiquement, il était là dans sa gestion de course. Je suis vraiment heureux de retrouver Simon. Il y a beaucoup d'émotions."

Jacquelin a lui confirmé qu'il était l'homme des grands rendez-vous. Le Français, dont le seul succès sur le circuit date des Mondiaux d'Anterselva (poursuite), a gagné sa 5e médaille mondiale après les quatre glanées en Italie en 2020 et va attaquer la poursuite de dimanche avec le plein de confiance.

"J'ai fait ce que je sais faire, sans avoir peur, sans penser au résultat et sans pression, a-t-il expliqué. J'ai vraiment tourné la page de l'an dernier. Ce qui me fait rêver c'est la poursuite ou la mass start, je suis ici pour ça et cette médaille va m'enlever de la pression."

Avec 12 sec 9/100e de retard sur Ponsiluoma, Jacquelin sera en tout cas idéalement placé pour chasser le Suédois. Avec la ferme intention de poursuivre son histoire d'amour avec les Mondiaux.