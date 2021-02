Alexis Pinturault a impressionné en terminant troisième du super-G des Mondiaux de ski alpin de Cortina d'Ampezzo (Italie) jeudi, son premier podium depuis plus de six ans dans la discipline, qui lui permet de décrocher une quatrième médaille mondiale.

Il a terminé à 38/100 du vainqueur autrichien Vincent Kriechmayr, sacré pour la première fois 7/100 devant l'Allemand Romed Baumann pour la première course masculine des Championnats du monde.

On l'attendait en combiné, en géant ou en slalom. Mais le polyvalent Alexis Pinturault a frappé un grand coup en décrochant une médaille dès la première course de ses sixièmes Mondiaux.

Longtemps fâché avec le rendez-vous bisannuel du ski mondial -il avait failli tout plaquer après une très mauvaise édition en 2017 à Saint-Moritz- il enchaîne désormais les réussites deux ans après Are (Suède) où il avait décroché l'or du combiné et le bronze du géant (il compte également le bronze du géant en 2015).

Mercredi, il est venu chasser sur les traces des spécialistes de vitesse, lui qui est plus à l'aise en "technique", maîtrisant parfaitement avec son dossard 10 le passage clef de la course: un saut puis deux virages à droite et à gauche qui ont piégé notamment les trois premiers à s'élancer.

Il retrouve ainsi le podium d'un super-G plus de six ans après sa troisième place à Beaver Creek en décembre 2014 (il compte une victoire dans la discipline en mars 2014).

"Honnêtement, je ne m'y attendais pas vraiment. C'est sûr, les Mondiaux ce sont des courses d'un jour, où on essaie de tout donner, c'est seulement à l'arrivée qu'on se retourne et qu'on regarde ce qui s'est passé. Ça s'est bien passé pour moi", a apprécié le skieur de Courchevel.

- "Continuer sur cette lancée" -

Une nouvelle réussite pour Pinturault au cœur d'une saison de rêve pour l'instant, alors qu'il trône en tête du classement général de la Coupe du monde et semble proche de devenir le premier français à gagner le gros globe depuis Luc Alphand en 1997.

Les Mondiaux, qui ne comptent pas pour les différents classements, ne font que commencer pour lui qui a peut-être posé jeudi les bases d'une moisson historique: il rentre directement après la course à son camp de base hivernal d'Altenmarkt en Autriche avant de revenir dimanche pour disputer lundi le combiné, dont il est le grand favori, puis le géant vendredi et le slalom dimanche.

"C'est toujours ça dans la poche sur ces Mondiaux, mais j'espère bien pouvoir continuer sur cette lancée et je pense avoir tout pour", a-t-il assuré.

Il a ainsi parfaitement lancé l'équipe de France, qui peut aussi se réjouir de la septième place de Matthieu Bailet, parti avec le dossard 26.

- "Le plus beau style" -

Sous un soleil enfin revenu dans les Dolomites, après que le mauvais temps a retardé le début des Mondiaux de trois jours, l'Autrichien Vincent Kriechmayr a assumé son statut de favori.

Vice-champion du monde en 2019 et vainqueur des deux derniers super-G de Coupe du monde, Kriechmayr, né en 1991 comme Pinturault, est le premier à avoir su aborder le passage clef de la course, profitant avec son dossard 5 des erreurs des skieurs qui l'ont précédé.

Kriechmayr, dont les parents sont éleveurs bovins et professeurs de ski l'hiver dans le Mühlviertel (Haute Autriche) près de Linz (est), décroche ainsi son premier titre mondial, quelques heures après le sacre de la Suissesse Lara Gut-Behrami sur la piste voisine.

"C'est le plus beau à voir skier, le plus beau style du circuit, c'est amplement mérité", a salué le doyen de l'équipe de France Johan Clarey, vice-champion du monde en 2019 à égalité avec l'Autrichien.

"C'est la première fois de ma vie qu'on me dit qu'il faut freiner avant un saut. Du coup, j'en ai trop perdu. J'ai vu les deux premiers sortir, ça m'a refroidi", a continué le Français alors qu'il est sorti du tracé un peu plus bas que le passage délicat du jour.

Pour ses premiers Mondiaux sous le drapeau allemand (mais ses huitièmes au total), Romed Baumann, de retour en grande forme à 35 ans, a décroché sa deuxième médaille mondiale après le bronze du combiné en 2013 à Schladming (Autriche) lorsqu'il représentait encore l'Autriche.

"C'est bien de savoir donner en retour: ils m'ont accueilli quand j'étais au plus bas et ont cru en moi. Ca me donne un sentiment extraordinaire", a-t-il expliqué.