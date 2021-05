Les sauveteurs nigérians ont sorti jeudi une trentaine de corps du fleuve Niger, dans le nord-ouest du Nigeria, où un bateau a chaviré la veille, avec à son bord plus de 180 passagers dont la plupart sont portés disparus et présumés morts noyés.

Les survivants et les autorités locales affirment que seuls 20 passagers ont été retrouvés vivants mercredi lors des opérations de sauvetage, le nombre de morts pourrait donc s'élever à 160.

"Cinq corps ont été retrouvés hier (mercredi), et 31 autres aujourd'hui, l'opération continue, plus de corps devraient ainsi être découverts", a déclaré à l'AFP Abubakar Shehu, un responsable local qui supervise les opérations depuis la rive du fleuve.

Durant la saison des pluies, les chavirements de bateaux sont fréquents sur les fleuves et rivières du Nigeria, où les navires sont souvent surchargés et mal entretenus. Le naufrage de mercredi est cependant l'un des plus meurtriers de ces dernières années.

Ce bateau en bois et en mauvais état transportait plus du double de passagers autorisés, selon les autorités. Il s'est cassé en deux une heure après son départ d'une ville de l'Etat du Niger (Centre) à destination de Wara, dans l'Etat de Kebbi (Nord-Ouest).

"Quand le bateau s'est cassé en deux, je me suis demandé si les gens allaient couler", dit à l'AFP Usman Umar, l'un des rares passagers à avoir survécu au naufrage.

"Nous les survivants, nous ne sommes pas plus de vingt", dit-il.

Mercredi soir, le président Muhammadu Buhari, qualifiant cet accident d'"épouvantable", a présenté ses condoléances aux familles, sans donner dans son communiqué de bilan officiel de la catastrophe.

Le navire transportait aussi une cargaison de sacs de sable extraits d'une mine d'or voisine, avait affirmé le responsable administratif du département de Ngaski, dans l'Etat de Kebbi, Abdullahi Buhari Wara.

Début mai, un bateau surchargé avait chaviré dans l'Etat du Niger, faisant 30 noyés. Le navire, qui transportait une centaine de personnes, s'était brisé en deux après avoir heurté une souche pendant une tempête alors qu'il revenait d'un marché.

Le Niger, un des trois plus grands fleuves du continent, après le Nil et le Congo, est la principale voie d'eau d'Afrique de l'Ouest.