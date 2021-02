Des centaines de milliers de foyers de la banlieue d'Athènes et d'autres régions du pays étaient toujours privés d'électricité mercredi après une vague de froid et des chutes de neige exceptionnelles en début de semaine, suscitant de vives critiques envers les autorités grecques et le distributeur d'électricité HEDNO.

Alors que le soleil brillait mercredi matin et que la neige fondait après avoir atteint quelque 30 cm d'épaisseur dans la banlieue de la capitale, quelque 250.000 foyers de la région d'Athènes étaient toujours privés de courant mercredi, selon Yorgos Patoulis, préfet de l'Attique.

Des milliers d'autres personnes dans le reste du pays se trouvaient toujours sans électricité ou sans eau courante, parfois pour la deuxième journée consécutive.

"Notre priorité est la réparation du réseau électrique qui a subi des dommages tangibles après les chutes de centaines d'arbres, surtout dans les banlieues nord et est d'Athènes", a indiqué Nikos Hardalias, secrétaire d'Etat à la Protection civile, à l'issue d'une réunion.

Les équipes spéciales chargées des catastrophes (Emak) et l'armée s'emploient, avec l'opérateur HEDNO, à rétablir le courant "d'ici mercredi soir", a-t-il promis, ce qui représente selon lui "un grand défi".

Dans un communiqué, HEDNO a indiqué mercredi que "le courant avait été rétabli pour 30.000 foyers" à la mi-journée.

Dans les médias mercredi, les autorités locales, gouvernementales et l'opérateur se renvoyaient la responsabilité des dégâts importants sur le réseau électrique.

Le parti de centre-gauche Kinal a accusé les autorités "d'être incapables de protéger les citoyens" tandis que la gauche de Syriza a estimé que le gouvernement "traite les citoyens comme s'ils étaient invisibles".

"Cela fait 24 heures qu'on est sans électricité dans notre appartement, sans chauffage central, heureusement nous avons une cheminée (...)", a témoigné mercredi à l'AFP le météorologue Kostas Lagouvardos, qui habite à Melissia à 15km au nord d'Athènes.

"Le problème est surtout pour les personnes âgées ou les enfants", a-t-il ajouté.

Athènes a été frappé lundi et mardi par une vague de froid nommée "Médée", du nom d'un personnage de la mythologie, et par des chutes de neige sans précédent depuis au moins depuis treize ans, selon les météorologues.

Deux personnes âgées sont mortes sur l'île d'Eubée, proche d'Athènes, après que leurs appareils respiratoires se sont arrêtés pour cause de coupure d'électricité. Le froid a fait une troisième victime, un sexagénaire découvert mort devant son grenier sur l'île de Crète.

Les transports étaient fortement perturbés lundi et mardi. L'autoroute reliant Athènes à Thessalonique (nord) n'a rouvert que mercredi matin.