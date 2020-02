L'Américaine Sofia Kenin (15e mondiale) a remporté samedi l'Open d'Australie et ainsi décroché son premier titre du Grand Chelem en battant en finale l'Espagnole Garbine Muguruza (32e) 4-6, 6-2, 6-2.

"Mon rêve s'est officiellement réalisé ! Si vous avez des rêves, allez les chercher: ils peuvent se réaliser !", a-t-elle lancé sur le court en recevant son trophée.

Kenin n'avait encore jamais dépassé les 8es de finale en Majeur (Roland-Garros 2019) et jouait pour la 3e fois à Melbourne. Sur la route du titre, elle y a notamment battu la N.1 mondiale Ashleigh Narty en demi-finales.

L'Américaine née à Moscou et arrivée à New York enfant avant de s'installer en famille en Floride s'est montrée plus motivée et surtout moins nerveuse que l'Espagnole de 26 ans qui visait son 3e trophée du Grand Chelem (après Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017).

Kenin a ainsi remporté le match sur une 8e double faute de Muguruza, la troisième dans ce seul dernier jeu. Elle-même n'en a pas commis la moindre.

Auparavant, au 3e set, elle avait sauvé magistralement trois balles de break consécutives à 2-2 en alignant cinq points d'affilée avant de remporter son jeu de service (3-2) et prendre la mise en jeu de Muguruza dans la foulée (4-2), en profitant déjà d'une double faute de l'Espagnole.

A 21 ans et 80 jours elle est la plus jeune lauréate à Melbourne depuis Maria Sharapova qui avait 20 ans et 283 jours quand elle a gagné en 2008.

"Félicitations Sofia, tu as super bien joué tout le tournoi et on te reverra souvent en finale", a commenté Muguruza.

Lundi, Kenin doit devenir 7e mondiale et donc N.1 américaine devant Serena Williams. Elle est la plus jeune Américaine à intégrer le Top 10 depuis Serena le 5 avril 1999.

Sofia Kenin jouait pour la 3e fois à Melbourne, comme Martina Hingis quand elle a gagné en 1997. Avant la Suissesse, Stefie Graf (1988) et Mary Pierce (1995) s'étaient imposées à leur 3e participation. Monica Seles a gagné en 1991 à sa toute première participation.

Muguruza, ancienne N.1 mondiale, redeviendra 16e à la WTA grâce à sa finale australienne.