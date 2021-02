Méconnaissable, le N.3 mondial Dominic Thiem a été éjecté de l'Open d'Australie dès les huitièmes de finale en trois sets, dimanche à Melbourne. Naomi Osaka et Serena Williams ont elles tenu le choc, mais toutes les deux ont ferraillé.

C'est le grand point d'interrogation de la journée: Novak Djokovic, blessé aux abdominaux au cours de son match précédent il y a 48 heures, aura-t-il les moyens physiques d'affronter le redoutable serveur canadien Milos Raonic (14e) ?

Aux abonnés absents: c'est ainsi qu'est apparu Thiem, englouti 6-4, 6-4, 6-0 en à peine plus de deux heures par Dimitrov (21e), deux jours après avoir comblé deux sets de retard face au héros local Nick Kyrgios.

Comment expliquer cette défaite choc ? "Quelques petits soucis physiques, plus un très mauvais jour, plus le fait que c'est un très bon joueur", tente l'Autrichien, vainqueur du dernier US Open et finaliste sortant à Melbourne.

Avant de rappeler: "Je ne suis pas une machine".

"C'était un des ces jours où il fallait que je reste concentré sur mon jeu et ce que je devais faire. Je voyais qu'il avait du mal", résume sobrement Dimitrov.

On attendait beaucoup moins encore son prochain adversaire, le qualifié russe Aslan Karatsev.

Mais l'incroyable aventure continue pour le 114e joueur mondial: pour son tout premier Grand Chelem, il s'est invité en quarts de finale aux dépens du jeune Canadien Félix Auger-Aliassime (19e)... après avoir été mené deux sets à zéro (3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4) !

- La preuve par trois -

A 27 ans, Karatsev devient ainsi le premier joueur à atteindre les quarts de finale dès son premier tournoi majeur depuis vingt-cinq ans. Et le premier qualifié à rallier ce stade de la compétition en Grand Chelem depuis dix ans.

Pour Osaka, il s'en est fallu d'un point. A 5-3 en faveur de Garbiñe Muguruza (14e) dans le set décisif, 15-40 sur sa mise en jeu, la Japonaise était dos au mur. Un ace et trois points remportés plus tard, le pire de la menace espagnole était écarté.

Osaka (23 ans) a aligné quatre jeux d'affilée pour s'imposer 4-6, 6-4, 7-5 en un peu moins de deux heures.

"J'ai fait beaucoup de fautes (36, ndlr), mais je pense que je ne pouvais pas faire autrement. Si je lui donnais des balles courtes, elle ne me laissait aucune chance", explique l'ex-N.1 mondiale aujourd'hui N.3, "une peu intimidée" par Muguruza, qui n'avait laissé échapper que dix jeux au fil de ses trois premiers tours.

Sa qualification pour les quarts de finale est de bon augure pour Osaka. Jusque-là, à chaque fois qu'elle s'y est hissée en Grand Chelem, elle s'est offert le trophée. C'est arrivé trois fois: à l'US Open en 2018 et 2020, et à l'Open d'Australie en 2019. Confirmera-t-elle la règle ?

A 35 ans, sa prochaine adversaire, la Taïwanaise Hsieh Su-Wei, devient elle la joueuse la plus âgée de l'ère Open à y apparaître pour la toute première fois.

- Stop ou encore ? -

Engagée dans un duel de puncheuses avec Aryna Sabalenka (7e), Serena Williams a tenu bon, même si elle a perdu son premier set de la quinzaine australienne (6-4, 2-6, 6-4 en un peu plus de deux heures).

"Je suis contente de m'en être sortie", se félicite l'Américaine, qui a payé sa baisse d'efficacité au service dans la deuxième manche.

Elle affrontera la N.2 mondiale Simona Halep ou la Polonaise Iga Swiatek (17e), sacrée à Roland-Garros en octobre dernier, pour une place dans le dernier carré.

A 39 ans, la cadette des soeurs Williams court toujours après un 24e trophée majeur qui lui permettrait d'égaler le record absolu détenu par l'Australienne Margaret Court.

Jouera, jouera pas ? Et si oui, dans quel état physique ? Le cas Djokovic est entouré d'incertitudes depuis sa blessure aux abdominaux en plein troisième tour, dont il s'est sorti tant bien que mal en cinq sets vendredi.

"C'était hyper douloureux, j'ai pris la plus haute dose d'anti-inflammatoires possible", avait alors avoué le Serbe.

"C'est une déchirure musculaire, avait-il affirmé. Je ne sais pas si je vais réussir à récupérer en moins de deux jours. Je ne sais pas si je vais entrer sur le court ou non."

Depuis, le N.1 mondial, attendu en soirée face à Raonic, n'a rien laissé filtrer. On l'a toutefois aperçu s'échauffer physiquement dans les couloirs du Melbourne Park dimanche après-midi.