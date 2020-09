Le gouvernement afghan et les talibans ont entamé samedi à Doha des négociations de paix historiques en présence du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, des discussions qui s'annoncent laborieuses en raison des profondes divergences entre les deux belligérants.

La cérémonie a été ouverte par le chef de la diplomatie du Qatar, cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, auquel a succédé le négociateur du gouvernement afghan, l'ancien ministre Abdullah Abdullah.

Celui-ci a appelé à un "cessez-le-feu humanitaire". "Notre pays se souviendra de ce jour comme de celui de la fin de la guerre et des souffrances de notre peuple", a-t-il ajouté.

Ces pourparlers ont été retardés de six mois en raison de désaccords profonds sur un échange de prisonniers controversé entre rebelles et gouvernement. Ils interviennent au lendemain du 19e anniversaire des attentats du 11 septembre 2011, qui ont entraîné l'intervention internationale menée par les Etats-Unis ayant chassé les talibans du pouvoir en Afghanistan.

Les deux camps doivent trouver un moyen "de faire aller le pays de l'avant pour réduire les violences et accéder aux demandes des Afghans: un pays réconcilié avec un gouvernement qui reflète une nation qui n'est pas en guerre", a déclaré vendredi M. Pompeo.

Les discussions se déroulent dans une salle de conférence d'un hôtel où des chaises ont été disposées de manière à respecter la distanciation et une banderole indique "Négociations de paix en Afghanistan" en quatre langues.

Les délégués ont commencé à arriver dès l'aube dans cet hôtel de luxe ayant accueilli la signature d'un accord historique entre Washington et les talibans en février qui a ouvert la voie aux pourparlers.

Le président américain Donald Trump, dont la réélection en novembre est incertaine, est lui déterminé à mettre fin à la plus longue guerre de l'histoire des Etats-Unis.

Mais un règlement rapide du conflit semble peu probable et la durée des négociations n'est pas connue.

- Objectifs inconciliables -

Les talibans ont réitéré leur volonté d'instaurer un système dans lequel la loi serait dictée par un islam rigoriste et ne reconnaissent pas le gouvernement de Kaboul, qualifié de "marionnette" de Washington.

Le gouvernement du président Ashraf Ghani insiste pour maintenir la jeune République et sa Constitution, qui a consacré de nombreux droits, notamment pour les minorités religieuses et les femmes qui seraient les grandes perdantes d'un retour aux pratiques en vigueur sous le joug des talibans.

Human Rights Watch (HRW) a appelé les participants aux négociations à s'engager à respecter les droits fondamentaux des Afghans.

"Les participants à tout futur gouvernement afghan devraient s'engager à mettre en place des institutions et des processus pour faire respecter les droits des femmes et la liberté de la presse, mettre fin à la torture en détention et garantir la justice contre les abus", a déclaré Patricia Gossman, directrice associée de l'ONG pour l'Asie, dans un communiqué.

La question de l'échange de prisonniers (quelque 5.000 talibans contre un millier de membres des forces afghanes) prévu par l'accord entre talibans et Etats-Unis avait constitué un premier obstacle, retardant les négociations.

Les autorités afghanes ont fini par relâcher les 400 derniers insurgés. Plusieurs pays, dont la France et l'Australie, avaient protesté contre leur libération.

L'émissaire des Etats-Unis pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a justifié vendredi depuis Doha ces libérations, affirmant que c'était "une décision afghane difficile mais nécessaire (...) pour ouvrir les négociations".

- "Blanche comme neige" -

Le conflit afghan a tué des dizaines de milliers de personnes, dont 2.400 soldats américains, poussé des millions d'autres à fuir, et coûté plus de mille milliards de dollars à Washington.

"Ma barbe était noire quand la guerre a commencé, elle est aujourd'hui blanche comme neige, nous sommes toujours en guerre (...) et je ne pense pas que cela changera bientôt", affirme Obaidullah, 50 ans, habitant Kaboul.

"Je suis sceptique quant à ces négociations car les deux camps veulent appliquer leur agenda complet", ajoute ce fonctionnaire retraité.

Beaucoup d'Afghans craignent le retour au pouvoir - partiel ou total - des talibans, qui accueillaient Al-Qaïda avant le 11 septembre 2001.

Les talibans sont toutefois en position de force depuis l'accord avec les Etats-Unis qui prévoit un retrait des troupes américaines et la tenue de ce dialogue interafghan.

Le Qatar s'est discrètement efforcé de mener une médiation, compliquée par la poursuite des violences en Afghanistan et la pandémie de Covid-19. Le négociateur en chef qatari, Mutlaq al-Qahtani, a loué jeudi le "pouvoir de la diplomatie".

burs-gw/mdz/tp/mh/on