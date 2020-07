Elu jeudi président de l'Eurogroupe, l'Irlandais Paschal Donohoe était aux manettes des finances de l'Irlande depuis 2017 et a ramené son pays sur le droit chemin budgétaire après une sévère récession, avant que la pandémie ne bouscule la donne.

"Je suis profondément honoré", a réagi M. Donohoe jeudi soir à la suite de sa nomination. "Les défis sont élevés, mais nous allons les relever", a-t-il promis.

C'est sous l'impulsion de ce ministre centriste de 45 ans aux tempes grisonnantes, marié et père de deux enfants, que le gouvernement irlandais a enregistré en 2018 son premier excédent budgétaire depuis la crise financière qui avait mis à terre l'économie du "Tigre celtique" dix ans plus tôt.

Sa gestion prudente de l'économie, mais aussi son visage un peu poupin et son zézaiement lui valent d'être parfois comparé à un élève modèle voire un enfant de chœur dans les médias irlandais.

Mais ce fan de la saga Star Wars - des figurines ornent son bureau - a été confronté à des situations de crise, entre le risque d'un Brexit sans accord qui demeure pour la fin de l'année ou plus récemment la pandémie de nouveau coronavirus.

Les mesures prises pour contenir l'épidémie ont creusé un trou béant, plus profond qu'en 2008-2009, dans les finances de l'Irlande comme de ses partenaires de la zone euro dont il est désormais le chef de file.

"Les citoyens européens regardent où en sont leurs économies nationales et l'économie européenne, et ils sont devenus préoccupés, craintifs pour leur avenir, leur emploi et leurs revenus", a diagnostiqué M. Donohoe.

Mais "nous avons la capacité, et nous avons posé les bases pour surmonter ces défis, et pour l'emporter", a-t-il ajouté.

- Résistance à la taxe Gafa -

Paschal Donohoe est né le 19 septembre 1974 dans la capitale Dublin.

Diplômé en politique et économie du Trinity College de Dublin, il commence sa carrière dans le secteur privé, pour la multinationale Procter & Gamble au Royaume-Uni. Il en grimpe les échelons pour devenir en six ans le directeur des ventes et du marketing pour le Royaume-Uni.

En 2003, il retourne dans son pays natal où il travaille pour le géant des spiritueux Diageo avant de se lancer en politique.

En 2004, il intègre le conseil de la ville de Dublin puis la chambre basse du Parlement à la suite des élections générales de 2011 sous l'étiquette du parti de centre droit Fine Gael.

De 2013 à 2016, Paschal Donohoe occupe différents portefeuilles au sein du gouvernement: ministre des Affaires européennes, des Transports, du Tourisme et du Sport, puis des Dépenses publiques.

- "République des opportunités" -

Quand Leo Varadkar prend les rênes du gouvernement en 2017, il est nommé à la tête du ministère des Finances. Il met l'accent sur la réduction du déficit et s'engage à créer "une République des opportunités".

Il défend aussi un taux d'imposition des sociétés à 12,5%, particulièrement bas, et fait de la résistance quand l'Union européenne veut taxer les Gafa (Google, Amazon, Facebook et Apple), l'Irlande abritant les sièges européens de géants américains du numérique.

Devant la pandémie de nouveau coronavirus, Paschal Donohoe mobilise des milliards d'euros pour venir en aide aux entreprises en difficulté, alors que le taux de chômage explose et que le Produit intérieur brut plonge.

Il affirme que l'Irlande fait face à cette crise à partir "d'une position de force" grâce "aux politiques prudentes mises en œuvre ces dernières années".

Malgré la défaite de son parti aux législatives de février dernier, il a été reconduit à son poste dans le nouveau gouvernement formé après un accord de coalition signé fin juin entre sa formation, l'autre grand parti centriste (Fianna Fail), et les Verts.

Ce nouvel exécutif s'est constitué sans le Sinn Fein, vitrine politique de l'IRA, groupe paramilitaire opposé à la présence britannique en Irlande du Nord, arrivé en tête en nombre de voix après une campagne menée très à gauche.