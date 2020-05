Quels sports pratiquer à partir de lundi et comment? Le déconfinement va donner de l'air aux joggeurs et aux cyclistes, mais il faudra s'armer de patience ou être inventifs pour les sports collectifs ou de contact.

Le ministère des Sports doit publier ce week-end plusieurs guides pour détailler les conditions de pratique, pour les amateurs et les sportifs de haut niveau, lesquels pourraient bénéficier d'une dérogation pour s'entraîner à nouveau en intérieur.

- Garder ses distances

Finie l'attestation obligatoire, finie aussi la limite d'une heure et d'un kilomètre à chaque sortie: l'horizon des joggeurs s'élargit à partir de lundi. Quant aux cyclistes, ils vont pouvoir se balader librement, et plus seulement pour se rendre au travail.

Si tout rassemblement est limité à dix personnes, mieux vaut quand même pratiquer en individuel ces deux activités. Le ministère des Sports a édicté "une distance de dix mètres minimum entre deux personnes" qui font de la course à pied ou du vélo, distance qui passe à cinq mètres pour la marche rapide. Une randonnée est donc a priori possible dans les espaces autorisés, à moins de 100 km de chez soi.

Pour des activités statiques, comme le fitness ou le yoga, comptez 4 m2 d'espace par personne, toujours en plein air et à moins de dix pratiquants.

- Pas de contacts

Dans un premier temps, les sports collectifs ou combat, qui impliquent des contacts, restent proscrits. Au ministère des Sports, on explique qu'il faut adapter la pratique et trouver un moyen de respecter les distances et les gestes barrière.

Oui aux passes, balle au pied, mais pas de matches de foot à cinq entre copains. La porte reste fermée au judo, karaté ou tout autre art martial, ainsi que la boxe, en face-à-face. Mais un prof de boxe peut quand même emmener une poignée de pratiquants au parc, s'il a rouvert, pour faire de la corde à sauter et s'exercer au bon geste.

- Tennis et golf sous conditions

Une partie de tennis sera autorisée lundi, mais seulement en simple et sur des courts "totalement découverts". Les pratiquants sont appelés à arriver déjà en tenue pour ne pas accéder aux vestiaires, à nettoyer bancs et chaises avec un produit désinfectant, et chaque joueur devra servir avec ses propres balles, marquées d'un signe distinctif.

Les golfs peuvent également rouvrir. Mais un maximum de deux golfeurs par partie sera autorisé, à trois mètres de distance et chacun avec son matériel. Un seul joueur sera autorisé par voiturette.

- Plages et lacs au cas par cas

La pression des élus du littoral a fini par payer. Alors que les accès aux plages et aux lacs devaient rester interdits, les préfets pourront l'autoriser à la demande des maires. La fédération française de surf y voit un feu vert pour "la pratique sportive individuelle" dès lundi, tout en appelant ses pratiquants, licenciés ou non, à un "strict respect" des règles.

- Équitation

Les centres équestres vont pouvoir rouvrir leurs installations en plein air, indique le ministère des Sports à l'AFP.

- En club, possible mais très compliqué

Dans toute la France, les associations sportives sont autorisées à reprendre des activités pour leurs adhérents, mais en s'adaptant à toutes les restrictions. En plein air, pas plus de dix, sans accès aux vestiaires et sans contacts.

Dans ces conditions, "tout ce qui concerne les enfants va être très difficile à organiser, mais les clubs vont imaginer des choses", confie la co-présidente de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), Emmanuelle Bonnet-Oulaldj.

"Les recommandations (...) sont complexes à organiser, voire dans certains clubs, impossibles à mettre en place", note aussi la commission médicale de la fédération d'athlétisme, qui a émis des réserves. Et "encore faut-il que les équipements", souvent gérés par les municipalités, "soient ouverts", prévient le président de la fédération André Giraud, selon qui "rien ne pourra bien fonctionner avant au moins le début du mois de juin".

- Réouverture progressive de l'Insep et des Creps

L'Insep et les Creps, où s'entraînent la plupart des sportifs de haut niveau, vont rouvrir progressivement à partir de lundi, mais cela va "prendre quelques jours à deux semaines", indique le ministère des Sports à l'AFP, en précisant qu'une circulaire est en préparation.

A l'Insep, on explique être en "ordre de marche". L'institut du Bois de Vincennes attend toutefois "la parution de la circulaire avant d'accueillir les sportifs sur site", ainsi qu'une liste d'athlètes prioritaires de la part de l'Agence nationale du sport (ANS).