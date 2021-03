De l'abdication du roi Edouard VIII à la crise actuelle avec le prince Harry et son épouse Meghan, voici les principales crises qui ont ébranlé la monarchie britannique dans son histoire récente.

- L'amour avant le devoir

Plaçant l'amour avant le devoir, le roi Edouard VIII provoque un véritable séisme en renonçant au trône en 1936, après 326 jours de règne, pour épouser Wallis Simpson, une roturière américaine deux fois divorcée, rejetée par l'Eglise anglicane dont il est le chef et par l’establishment britannique.

Son frère, le roi George VI, père d'Elizabeth II, lui succède, tandis que l'ex-souverain est ostracisé.

- Chagrin d'amour et infidélités

Surnommée la princesse rebelle, brûlant la vie par les deux bouts, la princesse Margaret, sœur cadette de la reine, fait parler d'elle pour ses frasques, bousculant bienséance et convenances.

Elle épouse en 1960 Antony Armstrong-Jones, photographe de mode un peu bohème, après avoir dû renoncer à son amour pour l'écuyer Peter Townsend, divorcé.

Le couple divorce en 1978, après un énième scandale dû à leurs infidélités étalées dans la presse.

- Mariages chancelants

1992 est une année "horribilis" pour la reine, confrontée aux mariages chancelants de trois de ses quatre enfants. La séparation la plus marquante est celle du prince héritier Charles et de la princesse Diana, après onze ans d'un mariage tumultueux. Leur divorce est prononcé quatre ans plus tard.

La même année, le prince Andrew, second fils d'Elizabeth II, se sépare de la flamboyante Sarah Ferguson, photographiée seins nus au bord d'une piscine dans le Sud de la France, son conseiller financier lui léchant les orteils.

Malgré leur divorce en 1996, Andrew et Sarah restent en bons termes et la duchesse d'York vit toujours au domicile de son ex-époux.

Seule fille de la souveraine, la princesse Anne divorce de son premier mari Mark Phillips trois ans après leur rupture en 1989.

- Mort de Diana

Le reine est fustigée pour son manque de compassion à la mort en 1997 dans un accident de voiture de la très populaire "princesse du peuple", Diana, mère de William et Harry.

Alors qu'un peuple en larmes dépose des millions de fleurs devant les grilles de Buckingham et du palais de Kensington, le prince Charles et sa mère restent retranchés dans leur domaine de Balmoral (Ecosse).

Malgré la vague d'indignation déclenchée par sa froideur, la souveraine ne sort de son silence qu'à la veille des funérailles, lors d'une allocution télévisée exceptionnelle.

- Les amitiés particulières d'Andrew

L'amitié du prince Andrew avec le financier américain Jeffrey Epstein lui vaut des accusations particulièrement graves depuis que ce dernier, accusé d'avoir exploité sexuellement des mineures, s'est suicidé en prison.

Une Américaine, Virginia Roberts, épouse Giuffre, affirme avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles avec lui alors qu'elle était mineure et se trouvait sous l'emprise d'Epstein.

Se défendant sur la BBC, le prince a donné une image désastreuse, à coup de dénégations jugées peu convaincantes, et sans exprimer un seul regret pour son amitié avec Epstein ni la moindre empathie pour ses victimes.

Lâché par nombre d'entreprises et d'universités avec lesquelles il collaborait, il a dû se retirer de la vie publique.

- Le retrait choc

Prenant tout le monde de court, y compris la reine, le prince Harry et sa femme Meghan annoncent renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale.

Selon un accord finalement passé avec la souveraine, ils cessent officiellement d'être des membres actifs de la famille royale le 31 mars 2020.

Installés à Santa Barbara près de Los Angeles, Harry et Meghan devenus indépendants financièrement, donnent un entretien-vérité avec Oprah Winfrey, programmé le 7 mars, pour expliquer les raisons de leur exil fracassant.

Entre accusations de "mensonges" envers Buckingham, et ouverture d'une enquête sur des soupçons de harcèlement visant Meghan, les rapports entre les "Sussex" et la famille royale s'enveniment.