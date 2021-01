Plus de deux ans après son dernier succès en Coupe du monde, la Française Tessa Worley a retrouvé la saveur de la victoire mardi en remportant le slalom géant de Kronplatz (Plan de Corones) en Italie, à moins de deux semaines des Mondiaux.

Est-ce le bon air des Alpes italiennes et la proximité de Cortina d'Ampezzo, où auront lieu les Mondiaux (8-21 février)? La double championne du monde de 31 ans retrouve en tout cas ses meilleures sensations au bon moment, avec une 14e victoire en Coupe du monde, la première depuis octobre 2018.

Cinquième à l'issue de la première manche, la Savoyarde a tout donné quand elle a dévalé pour la seconde fois les 1.325 mètres de cette piste exigeante, alternant passages à l'ombre et au soleil, et au final piégeux avec ses deux bosses.

"La première manche a été correcte, mais il me manquait le petit truc en plus, sur la deuxième manche il fallait prendre des risques", a-t-elle expliqué à l'AFP peu après avoir reçu la couronne dorée remise aux gagnantes.

La Française a devancé la Suissesse Lara Gut-Behrami (2e à 27/100e) et la grande favorite du jour, l'Italienne Marta Bassino, 3e à 73/100e, qui devra donc patienter un peu pour décrocher une cinquième victoire cette saison en géant.

Bassino conserve cependant la tête du classement de la spécialité avec plus de 100 points d'avance sur Worley (460 contre 336).

"Je suis vraiment contente, parce que c'est une course à laquelle je tenais beaucoup", a souligné l'Italienne, en pointant la difficulté de cette piste assez récente sur le circuit - première course de Coupe du monde en 2017: "C'était comme s'il y avait deux neiges: très dure en haut, mais qui cédait un peu en bas".

- La faute de Gisin -

Worley, assise sur son fauteuil de leader, a beaucoup tremblé en regardant la deuxième manche de la Suissesse Michelle Gisin, ultime skieuse du jour après avoir signé le meilleur temps de la manche initiale (avec une marge de 78/100e sur la Française).

En tête à tous les passages intermédiaires, Gisin semblait partie pour l'emporter avant une grosse faute dans le final, partant en travers sur une porte juste avant la dernière bosse. Avec le 27e temps de la seconde manche, la Suissesse de 27 ans doit se contenter de la sixième place finale, à 1 sec 32/100e de Worley.

Un sacré soulagement pour la Française qui poursuit sa montée en puissance après deux podiums, toujours en géant, à Courchevel (3e) en décembre et à Kranjska Gora (2e) en janvier. Et retrouve des sensations après avoir collectionné les blessures et opérations du genou droit ces deux dernières saisons.

"Je suis hyper fière. D'un côté je me disais que je faisais le travail pour y arriver, mais de l'autre je me disais aussi que ce n'était peut-être plus possible, avec les blessures, les années qui passent. Et finalement, je l'ai toujours en moi", s'est réjouie Worley, qui est entrée dans le top 3 du classement historique des skieuses les plus titrées en slalom géant en Coupe du monde.

Un succès "hyper encourageant" en vue des Mondiaux, a-t-elle reconnu.

Une victoire d'autant plus émouvante qu'elle intervient le jour même où son compagnon, Julien Lizeroux, va disputer (en soirée) sa toute dernière course sur le slalom de Coupe du monde de Schladming (Autriche): "C'est chouette, oui, toute la journée j'ai beaucoup pensé à sa journée et à sa soirée qui va être si importante".

Le classement général de la Coupe du monde est toujours mené par la Slovaque Petra Vlhova (883 pts), seulement douzième du géant de Kronplatz (à 2 sec 05/100e), devant Gisin (783 pts).