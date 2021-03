Il n'y plus de Français au Masters 1000 de Miami, Ugo Humbert et Adrian Mannarino ayant été stoppés respectivement par le Canadien Milos Raonic et l'Argentin Diego Schwartzman, lundi pendant qu'Ashleigh Barty avançait en quarts chez les dames aux dépens de Victoria Azarenka.

Tête de série N.20, Humbert a été impuissant face au Canadien (N.12), qui s'est imposé 6-4, 7-5, comme il l'avait fait lors de leur première confrontation en quart de finale à Paris-Bercy l'an passé.

Cette fois, le Français, 30e mondial, n'a finalement eu que trois franches possibilités de prendre le service du 19e mondial, à 4-4 au second set. Mais ce dernier s'est encore appuyé sur son redoutable engagement (12 aces au total) pour anéantir ses espoirs.

"Face à ce genre de joueur on n'a jamais de très grosses occasions. J'en ai eu des petites... Mais il a bien joué, je l'ai trouvé meilleur qu'à Bercy et il a pas trop mal servi", a-t-il reconnu en souriant.

"Il a été très solide, il a su pousser dans les moments importants, là où moi j'ai eu un peu moins d'intention. C'est là dessus que je dois progresser si je veux battre ce genre de joueurs", a conclu le Messin de 20 ans.

Raonic affrontera en 8e de finale le Polonais Hubert Hurkacz (37e mondial), tombeur 6-4, 7-6 (8/6) d'un autre Canadien, Denis Shapovalov (tête de série N.6 et 11e mondial).

- Rublev expéditif -

Adrian Mannarino, tête de série N.25, a lui été stoppé plus net encore, balayé 6-1, 6-4 par l'Argentin Diego Schwartzman (N.5).

Le Français, 36e mondial, n'a pas existé dans cette seconde confrontation face au 9e mondial, qui l'avait déjà battu sans ménagement sur la terre battue du Masters 1000 de Madrid en 2018.

Dépassé dans les échanges par la puissance de Schwartzman, Mannarino n'a pas eu une seule occasion de lui ravir son engagement. A peine a-t-il pu afficher un peu plus de résistance au 2e set, juste après s'être fait breaker d'entrée, sans jamais donc parvenir à inverser le cours des choses.

L'Argentin défiera en 8 de finale le Russe Aslan Karatsev (27e mondial) ou l'Américain Sebastian Korda (87e).

Andrey Rublev, tête de série N.4, n'a lui mis que 52 minutes pour se débarrasser du Hongrois Marton Fucsovics 6-2, 6-1, comme il l'avait fait au début du mois en finale à Rotterdam.

Le N.8 mondial russe, très impressionnant, affrontera en huitièmes le Croate Marin Cilic (45e), qui s'est défait de l'Italien Lorenzo Musetti 6-3, 6-4.

Chez les dames, Ashleigh Barty, tête de série N.1 et tenante du titre, a franchi l'obstacle Victoria Azarenka 6-1, 1-6, 6-2, au terme d'un beau bras de fer.

- "Je me bats" -

Le duel entre l'actuelle N.1 mondiale et celle qui le fut en 2012 a en effet tenu ses promesses et montré que Barty opérait une réelle montée en puissance dans cette épreuve qu'elle est la dernière à avoir remportée en 2019, l'édition 2020 ayant été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Chacune a imposé une franche domination, Barty au premier set en faisant montre de sa puissance, Azarenka au second en étant plus agressive. Tant et si bien que le 3e fut bien plus équilibré.

L'Australienne a été la première à breaker pour mener 2-0, sur quoi la Bélarusse (tête de série N.14 et 15e mondiale) a immédiatement su répliquer en faisant de même. Mais son adversaire a encore pris son service et cette fois elle s'est détachée définitivement, pour conclure en 1h52.

"Le troisième set a été un vrai combat. Il fallait juste que je garde le cap et que j'essaye d'exécuter mon plan de jeu du mieux possible", a-t-elle commenté.

"Je n'ai pas l'impression de jouer encore à mon meilleur niveau, mais je me bats et je trouve des moyens de gagner. C'est génial", a ajouté celle qui avait dû effacer une balle de match au 2e tour pour son entrée en lice.

La voilà qui mène désormais 2 victoire à 1 dans leurs confrontations. Elle affrontera en quarts la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.7) ou la Tchèque Marketa Vondrusova (N.20).

L'Ukrainienne Elina Svitolina (N.5) a elle encore plus bataillé pour venir à bout de la Tchèque Petra Kvitova (N.9) 2-6, 7-5, 7-5.