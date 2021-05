"Se retrouver dans une ambiance de Coupe Davis, ça m'a fait chaud au coeur": éteint par le tennis sous pandémie, Benoît Paire (35e) a enfin renoué mardi avec la victoire, sa première depuis plus de deux mois, sa deuxième de la saison, au premier tour du Masters 1000 de Madrid.

Le Français s'est imposé 6-4, 7-5 aux dépens du Géorgien Nikoloz Basilashvili (31e), titré dimanche à Munich (Allemagne), et va s'attaquer au Grec Stefanos Tsitsipas (5e) au tour suivant. Ni plus ni moins que le joueur le plus régulier de la première partie de saison.

Lui qui traîne son spleen depuis plusieurs mois sur le circuit étriqué par les contraintes sanitaires et souffre en particulier du huis clos souvent mis en place depuis l'été dernier, a pu cette fois compter sur une petite colonie française bienveillante, vite rejointe par la centaine de spectateurs installés en tribunes du modeste court N.4, qui a donné de la voix, frappé des mains, tapé des pieds et même sorti la corne de brume pour lui mettre du baume au coeur. Du premier au dernier point. Même Pierre-Hugues Herbert, battu en trois tie-breaks plus tôt dans la journée (par Davidovich Fokina), l'a accompagné tout du long depuis un coin du terrain.

Pour Paire, ça a indéniablement fait la différence.

"Se retrouver dans une ambiance de Coupe Davis, ça me fait du bien, ça me fait aimer de nouveau le tennis, c'est pour ça que je joue, ça m'a fait chaud au coeur", se réjouit-il.

- Maldives et public -

Jusque-là, l'Avignonnais, qui fêtera ses 32 ans samedi, avait perdu dix des onze matches qu'il avait joués en 2021. Et même ses sept plus récents. Son unique victoire remontait à fin février au premier tour du tournoi de Cordoba (Argentine), face au Chilien Nicolas Jarry.

Pire, ses écarts de conduite des derniers mois lui ont valu d'être privé de séletion olympique par la Fédération française de tennis (FFT) il y a une dizaine de jours.

Dans ce contexte, Paire voit deux explications à son succès du jour.

Ses vacances revigorantes aux Maldives, où il n'a "pas fait de physique" ni "touché une raquette pendant dix jours".

"C'est de me sentir bien dans ma tête qui me fait bien jouer au tennis" et "pas de m'entraîner comme un acharné pendant dix heures", lance-t-il.

Et le fait de rejouer devant du public, même en petit comité.

Evidemment tout n'a pas été parfait, loin de là. La partie a même été particulièrement décousue.

Avec côté Paire, un service en dents de scie - 14 aces et neuf double fautes, dont deux dans le jeu où il a servi pour le match à 5-3 -, des placements parfois suspects, mais aussi des jolies inspirations comme ces amorties payantes la plupart du temps et, surtout, aucune crise de nerfs.

On a forcément tremblé quand, au service pour le gain de la rencontre, quatre fautes enchaînées à vitesse grand V l'ont offert blanc à son adversaire.

- Retour gagnant pour Thiem -

"J'avais tellement envie de bien faire que ça m'a paralysé, raconte-t-il. Mais le positif, c'est que je suis resté concentré, positif, ce que je n'avais pas fait depuis très longtemps."

Cette victoire fait en tout cas son bonheur, comme l'illustre son selfie partagé avec le public.

"C'est un renouveau, estime Paire. Une victoire qui fait vraiment énormément de bien."

Le voilà seul Français rescapé du premier tour.

Après avoir pris du recul avec le circuit pendant un mois et demi, Dominic Thiem a lui entamé sa reconstruction tambour battant : il a expédié en 57 minutes (6-1, 6-3) l'Américain Marcos Giron (91e) au deuxième tour.

"C'était mon premier match depuis un certain temps. Il y a bien sûr plein de choses à améliorer, mes coups doivent être plus profonds, je dois mieux bouger, mais c'est un très bon premier match", considère le N.4 mondial.

Avant le tournoi madrilène, le vainqueur de l'US Open 2020 et double finaliste de Roland-Garros (2018 et 2019) n'était plus apparu en compétition depuis mi-mars et avait avoué son mal-être du moment.

La journée de mardi a été fatale à la jeunesse canadienne, tant à Félix Auger-Aliassime, dès le premier tour, qu'à Denis Shapovalov, au deuxième.

Dans le tableau féminin, la lauréate de Roland-Garros 2018 et ex-N.1 mondiale Simona Halep a été renversée par la Belge Elise Mertens (16e) 4-6, 7-5, 7-5 en huitièmes de finale.