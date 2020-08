Le Danois Jakob Fuglsang a remporté samedi le Tour de Lombardie, la deuxième grande classique de sa carrière, mais la 114e édition de la course italienne restera surtout dans les mémoires pour la grave blessure du Belge Remco Evenepoel, victime d'une chute très impressionnante.

Evenepoel a basculé au-dessus du parapet d'un pont de pierre et il est tombé dans le vide, une petite dizaine de mètres plus bas. En début de soirée, l'équipe Deceuninck-QuickStep a annoncé qu'il souffrait d'une fracture du bassin et d'une contusion pulmonaire.

Ces graves blessures risquent de remettre en cause sa fin de saison, notamment sa participation au Tour d'Italie (3-25 octobre). Le Giro aurait dû être le premier Grand tour de celui qui est le plus sûr espoir du cyclisme mondial.

Mais dans les minutes qui ont suivi l'effrayante bascule du jeune Belge (20 ans), l'inquiétude était bien plus grande encore.

L'accident a eu lieu dans la rapide descente suivant l'ascension du terrible mur de Sormano, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée à Côme.

Présent dans le groupe de sept alors en tête, mais très légèrement décroché après une accélération de Vincenzo Nibali, Evenepoel a commis une petite erreur de trajectoire à l'entrée d'un pont.

Son vélo a heurté un petit décrochage du muret et s'est bloqué. Le vainqueur de la dernière Classique de Saint-Sébastien est passé au-dessus de sa machine, sa tête semblant toucher le mur, et il est tombé en contrebas, parmi les branchages et les pierres.

Dans un premier temps, l'équipe Deceuninck-QuickStep avait simplement donné des nouvelles rassurantes, expliquant qu'Evenepoel était toujours resté conscient avant d'être transporté à l'hôpital Sant'Anna de Côme.

- Immense peur pour Evenepoel -

Des images prises par un photographe de l'AFP quelques instants seulement après la chute le montrent en effet conscient et grimaçant, le visage très blanc mais sans blessures apparentes.

Il a été rapidement pris en charge par des médecins et accompagné par son directeur sportif Davide Bramati et un mécanicien de l'équipe, descendus le retrouver sous le pont.

La télévision a ensuite montré comment le coureur a été remonté sur la route, minerve autour du cou et sur un brancard, au milieu des arbustes et sur un raide sentier de terre.

La peur a été immense pour Evenepoel, qui participait en Lombardie à son premier "monument" avec l'ambition de le gagner, comme il a tout gagné depuis le début de saison. Et il y a eu un autre accident samedi...

Percuté par une voiture extérieure à la course, le champion d'Allemagne Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) souffre d'une fracture de la clavicule, a annoncé son équipe dans la soirée.

Le peloton était parti de Bergame, où il a observé une minute de silence en mémoire des victimes du coronavirus qui a fait plus de 16.000 morts en Lombardie, très durement touchée par la pandémie.

Les coureurs ont traversé Nembro et Alzano Lombardo, des villages dont les Italiens ont trop souvent entendu les noms quand la pandémie y faisait des ravages.

- Nibali impuissant -

Ensuite, la "classique des feuilles mortes", courue cette année en pleine chaleur du mois d'août, a fait parler son parcours.

Après la chute d'Evenepoel, six hommes sont restés en lice pour la victoire. Nibali avait avec lui deux équipiers de la Trek-Segafredo, le vainqueur de l'an passé Bauke Mollema et Giulio Ciccone.

Cela n'a pas suffi et la victoire s'est jouée entre les trois autres, le Néo-Zélandais George Bennett (Jumbo-Visma) et deux représentants d'Astana, Fuglsang et le jeune champion de Russie Aleksandr Vlasov.

Dans la dernière difficulté, la montée de San Fermo della Battaglia, Bennett, vainqueur mercredi du Gran Piemonte, a accéléré. Mais Fuglsang a contré.

Le Danois de 35 ans a vite creusé un écart important et il s'est imposé en solitaire sur les rives du Lac de Côme, ajoutant un deuxième monument à sa collection, après Liège-Bastogne-Liège l'an dernier.

"Il faisait chaud et ça a roulé très vite. J'ai eu de la chance d'avoir Vlasov qui m'a beaucoup aidé. Après le Civiglio, j'ai pensé que ça serait un sprint avec George. Mais sur San Fermo j'ai essayé. Et quand j'ai vu que j'étais seul, j'ai continué à appuyer, jusqu'à la ligne", a raconté le Danois.