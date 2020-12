Souffrant d'une "fatigue importante" après avoir contracté le Covid-19, Emmanuel Macron s'est isolé à La Lanterne avec pour objectif de continuer de travailler, comme d'autres dirigeants européens, également à l'isolement après l'avoir côtoyé, face à une reprise de l'épidémie.

"Il va bien", s'est borné à répondre le ministre de l'Education Michel Blanquer, interrogé sur BFMTV.

L'Elysée, qui n'a fait aucune communication depuis le début de la journée vendredi, avait fait savoir la veille que le chef de l'Etat avait de la fièvre mais qu'il continuait de travailler. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, qui a promis la "transparence", avait fait état de " symptômes réels, toux et fatigue importantes".

Emmanuel Macron s'est installé jeudi à la résidence officielle de La Lanterne, à Versailles, son épouse Brigitte Macron, testée négative jeudi, restant à l'Elysée.

Le médecin-chef de l'Élysée Jean-Christophe Perrochon assure le suivi médical sur place à la Lanterne, a indiqué l'entourage du chef de l'Etat. Avec quatre médecins adjoints, ils se relaient 24 heures sur 24 pendant toute l'année auprès de M. Macron.

Le Premier ministre Jean Castex, "cas contact", et le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand se sont également placés à l'isolement, ainsi que d'autres élus.

La maladie du chef de l'Etat intervient alors que l'évolution de l'épidémie, qui repart dans plusieurs pays d'Europe à une semaine de Noël, est jugée "préoccupante" par le directeur général de la Santé Jérôme Salomon: plus de 18.000 nouveaux cas ont été diagnostiqués jeudi, avec toutefois un taux de positivité des tests à 6,1% contre 6,2% la veille et 2.808 patients en réanimation (2.840 la veille).

"Nous sommes vraiment sur une augmentation de la circulation du virus, une reprise de l'épidémie", a indiqué jeudi Sophie Vaux, épidémiologiste à Santé publique France.

Si l'Union européenne a annoncé que la vaccination contre le Covid-19 allait commencer les 27, 28 et 29 décembre, le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a affirmé sur BFMTV que la production de vaccins allait "être plus lente que l'on pensait il y a deux ou trois semaines".

Conséquence: "pour les 22 millions de personnes plus fragiles, il va probablement nous falloir jusqu'à mai", et pour le reste de la population, ce ne sera "pas avant l'automne".

"On a six mois difficiles à passer encore. 2021 ressemblera à 2020 et en particulier les trois ou quatre premiers mois car ce virus est sensible au climat", a-t-il ajouté.

La contamination d'Emmanuel Macron, dont l'annonce a fait le tour du monde en quelques minutes, sonne d'ailleurs comme une "piqûre de rappel" contre le relâchement à l'approche des fêtes de fin d'année.

Des élus d'opposition et des médecins continuent vendredi de critiquer le dîner organisé mercredi soir à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron avec des responsables de la majorité.

- "Pas très sérieux" -

"Des mecs gloutonnent des fruits de mer à 10 jusque minuit passé ! Pendant que pour nous, pour les gens normaux, c'est pas plus de 6 à table même pour le Réveillon !", a dénoncé le député LFI François Ruffin sur Twitter.

Emmanuel Macron "passe son temps à infantiliser les Français à leur dire +vous devez vous comporter de telle façon+" et "on s'aperçoit qu'ils font des dîners à 8 ou à 10. Ce n'est pas très sérieux", a abondé le député du Rassemblement national Sébastien Chenu sur BFMTV.

Les participants ont respecté "un protocole sanitaire strict", s'est défendu l'exécutif, en soulignant les grandes dimensions de la salle et de la table: les invités avaient jusqu'à deux mètres de distance entre eux et s'exprimaient avec des micros devant un plateau repas individuel.

"Le président s'est isolé au moindre symptôme et fait un test au moindre doute (...), il est extrêmement attentif aux mesures barrières", a plaidé Jérôme Salomon, en ajoutant que le chiffre de six "n'est pas un chiffre scientifique".

Selon une source proche de l'exécutif, Emmanuel Macron "aurait été contaminé lors du sommet européen de Bruxelles jeudi et vendredi" derniers, une hypothèse jugée également "vraisemblable" par le ministre de la Santé Olivier Véran. Le président avait passé 20 heures avec les dirigeants des 27, dont une nuit de négociation.

Et vendredi, le Premier ministre slovaque Igor Matovic a annoncé à son tour avoir été testé positif au Covid-19, une semaine après avoir assisté au sommet de l'UE.

L'annonce du diagnostic de M. Macron, après une semaine particulièrement chargée en rencontres et repas de travail, dont une réunion, à bonne distance, avec plus de 70 membres de la Convention pour le climat, a poussé nombre de dirigeants européens à s'isoler eux aussi: les chefs de gouvernement luxembourgeois Xavier Bettel, belge Alexander De Croo, portugais Antonio Costa -- testé négatif-- et espagnol Pedro Sanchez, ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel.

Avant Emmanuel Macron, de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement avaient déjà contracté la maladie, dont l'Américain Donald Trump et le Britannique Boris Johnson qui, comme de nombreux autres dirigeants, lui ont adressé des messages de soutiens.