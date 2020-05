Soucieux de donner l'image d'un pays qui redémarre, Donald Trump s'est envolé mardi pour l'Arizona, où il visitera une usine de fabrication de masques, laissant entendre qu'il en porterait un pour donner l'exemple dans la lutte contre le coronavirus.

"C'est excitant de voir notre pays qui commence à rouvrir!", a tweeté le président américain peu avant son départ.

Les Etats-Unis s'approchent des 70.000 décès liés au coronavirus et pourraient franchir la barre des 100.000 avant le début du mois de juin, selon de multiples modèles épidémiologiques.

Pour cette première sortie loin de la Maison Blanche depuis plusieurs semaines, Donald Trump visitera une usine Honeywell de masques respiratoires à Phoenix. "Ils fabriquent des masques qui sont bons. Ils ne fabriquent pas ceux qui ne fonctionnent pas, que certains ont reçu d'autres pays", a-t-il lancé depuis les jardins de la Maison Blanche.

Le président lui-même portera-t-il, pour la première fois depuis le début de la pandémie, un masque? "Si c'est une usine de fabrication de masques, oui, j'en porterai un", a-t-il répondu.

Début avril, le milliardaire républicain avait catégoriquement rejeté cette hypothèse. "Porter un masque en recevant des présidents, des Premiers ministres, des dictateurs, des rois, des reines, je ne sais pas... Je ne le sens pas pour moi", avait-il avancé, alors que toutes les visites de dirigeants étrangers étaient déjà interrompues depuis des semaines.

Son vice-président Mike Pence a été très critiqué pour ne pas avoir porté de masque lors de la visite d'une clinique dans le Minnesota, en violation des règlements en place dans cet établissement. Dimanche soir, il a reconnu qu'il avait fait une erreur.

- Tests pour toute personne à proximité -

Le déplacement présidentiel lui-même, avec des conseillers, des journalistes, les membres du Secret Service, est un défi.

Toute personne qui sera à proximité du président a été testée pour le Covid-19.

"Le président prend très au sérieux la santé et la sécurité de tous ceux qui voyagent pour permettre ses déplacements et le bon déroulement des opérations de la Maison Blanche, a souligné Judd Deere, porte-parole de l'exécutif américain.

Pour chaque déplacement, les équipes de la Maison Blanche travaillent "pour s'assurer que les recommandations des autorités sanitaires pour limiter l'exposition au Covid-19 soient respectées autant que possible", a-t-il ajouté.

Interrogé sur les nombreuses projections qui ne prédisent pas d'arrêt subit des contagions pendant l'été, M. Trump a une nouvelle fois défendu ses décisions depuis le début de la pandémie. "Nous avons eu tout juste", a-t-il martelé, insistant sur le fait que l'heure était venue de rouvrir l'économie.

Le bilan des Ettats-Unis cache de grandes disparités, comme en Europe. De gros foyers initiaux, comme New York et le New Jersey, voient les contagions baisser. Au Texas, dans l'Illinois ou encore dans la région de Washington, le nombre de nouveaux cas augmente. En Californie et en Floride, il stagne.

La Californie, premier Etat américain à avoir décrété le confinement pour endiguer le coronavirus, va commencer à assouplir certaines mesures à la fin de la semaine, comme la réouverture de certains commerces.

Lors de son dernier déplacement en Arizona, le 19 février pour un meeting de campagne, Donald Trump avait minimisé les risques, évoquant l'arrivé prochaine du printemps comme une libération.

"Je pense que tout va bien se passer", avait-il déclaré sur une chaine de télévision locale.

"Je pense que quand nous arriverons au mois d'avril, avec un temps plus chaud, cela aura un impact très négatif sur ce type de virus. Nous verrons, mais je pense que tout va bien se passer".