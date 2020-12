C'est un Noël à nul autre pareil qui se prépare jeudi dans les pays le célébrant, les festivités se trouvant un peu partout restreintes, voire plombées, par un cortège de restrictions ordonnées pour lutter contre la pandémie.

Le coronavirus a fait plus de 1,7 million de morts sur les cinq continents et les foyers de contamination qui continuent d'apparaître rappellent qu'en dépit de l'arrivée des premiers vaccins, la vie ne retrouvera pas de sitôt son cours normal.

C'est sous un ciel gris et pluvieux qu'une petite foule est venue assister à la traditionnelle procession de Noël dans les rues de Bethléem, qui attire d'habitude des milliers de pèlerins.

Quelques centaines de personnes portant masques de protection et parapluies ont regardé la parade où flottaient drapeaux palestiniens et du Vatican, au son des tambours et des cornemuses.

"C'est différent cette année parce que nous ne venons pas prier à l'église de la Nativité, nous ne pouvons pas nous réunir en famille, tout le monde a peur", confie Jania Shaheen, en assistant au défilé avec son mari et ses deux jeunes enfants, place de la Mangeoire devant la basilique construite où serait né Jésus.

"C'est bien de voir des gens ici aujourd'hui mais c'est vide par rapport à l'année dernière. C'est seulement pour les habitants de Bethléem ", ajoute-t-elle.

Pandémie oblige, le 24 au soir à la basilique, il n'y aura pas de messe en public, pas de cortèges de dirigeants palestiniens mais une messe de Noël réunissant uniquement le clergé et télédiffusée à travers le monde.

Le pape François a annoncé jeudi qu'il comptait "visiter dès que possible" le Liban, dans une lettre de soutien adressée aux Libanais de toutes confessions à l'occasion de la célébration de Noël.

"Chers fils et filles du Liban, ma douleur est grande de voir la souffrance et l'angoisse étouffer l'esprit d'entreprise et le dynamisme du Pays des Cèdres", écrit le souverain pontife, appelant la Communauté internationale à aider le Liban "à rester en dehors des conflits et des tensions régionales" mais aussi "à sortir d'une grave crise".

- "Triste année" -

En Australie, pays parfois cité cette année en exemple de bonne gestion sanitaire, l'heure était à la désolation face à un regain de cas dans le nord de Sydney, une ville dont les habitants ne sont autorisés à inviter chez eux que dix adultes. Et seulement cinq s'ils vivent dans "l'épicentre" du foyer de contamination.

Jimmy Arslan, propriétaire de deux cafés dans les quartiers les plus touchés, a observé une chute de 75% de son chiffre d'affaires. Et il ne pourra pas compter sur la présence de sa famille pour lui remonter le moral: elle vit à Canberra et ne peut donc faire le déplacement pour Noël.

"C'est un déchirement", confie-t-il. "C'est une triste fin à une triste année."

"Nous devrions tous accueillir 2021 et botter les fesses de 2020", rigole ce patron de 46 ans.

La majeure partie de l'Europe est aussi confrontée à un hiver des plus tristes, avec des résurgences épidémiques dans de nombreux pays.

L'Allemagne a été contrainte d'annuler ses célèbres marchés de Noël et le pape François envisage d'avancer de deux heures la messe de minuit du Vatican pour se conformer aux restrictions italiennes.

Aux Philippines, certains ont choisi de passer les fêtes seuls en raison des risques d'attraper le virus dans les transports en commun.

- Noël à Douvres -

"Je vais commander de la nourriture, revoir de vieux films et passer un appel-vidéo avec ma famille", affirme Kim Patria, 31 ans, qui vit seule à Manille.

Des milliers de routiers européens s'apprêtent pour leur part à passer le réveillon dans des conditions sommaires, coincés autour du port de Douvres au Royaume-Uni. Le pays sort lentement de l'isolement entraîné par l'apparition sur son sol d'une nouvelle souche du coronavirus.

"Tout le monde nous dit de venir ici et juste d'attendre mais nous ne voulons pas attendre!", a déploré mercredi Le chauffeur polonais Ezdrasz Szwaja sur l'ancien aéroport de Manston, où le gouvernement britannique doit soumettre des milliers de routiers à un test de détection du Covid-19.

"Ils disent qu'il y aura un test Covid pour nous" mais "rien ne vient", "nous n'avons aucune information, rien", a-t-il poursuivi, très ému. "J'ai deux très petits enfants, une femme, je veux juste aller" en Pologne.

Les célébrations du Nouvel An devraient également être revues à la baisse.

Face au rebond de la pandémie au Brésil, la mairie de Rio de Janeiro compte interdire au soir du 31 décembre l'accès au quartier de la célèbre plage de Copacabana, pour éviter les rassemblements.

Habituellement, des millions de personnes s'y pressent pour admirer les feux d'artifice de la traditionnelle fête de fin d'année, dont l'annulation a été annoncée en juillet.

Pour l'heure, Sydney projette toujours d'accueillir la nouvelle année avec son spectaculaire feu d'artifice. La Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud Gladys Berejiklian a promis que le show de sept minutes aurait lieu "quoi qu'il arrive".