Le plus grand rassemblement en Israël depuis le début de la pandémie de Covid-19 a tourné au cauchemar vendredi lorsqu'une bousculade géante a fait au moins 44 morts lors d'un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord du pays.

Au fur et à mesure de la nuit, le bilan s'est alourdi pour atteindre au moins 44 morts à l'issue de cette tragédie survenue au mont Méron, dans le nord d'Israël.

Le Magen David Adom, équivalent de la Croix-Rouge en Israël, a pris en charge 150 blessés durant la nuit, dont six dans un état critique, selon un communiqué.

La chaîne de télévision israélienne Kan, dont les images montraient une barrière métallique cassée par la foule compacte, a ajouté que 18 personnes se trouvaient dans un état "préoccupant".

L'un de ses journalistes a raconté avoir vu "un tapis de vêtements" joncher le sol, parmi lesquels des chapeaux, des habits et des livres.

"Les gens étaient empilés les uns sur les autres", a raconté Rubi Hammerschlag, journaliste de Kan, ajoutant qu'ils "s'écrasaient les uns les autres".

Les circonstances exactes du drame n'étaient pas établies vendredi matin.

"La police est arrivée (...) et a décidé de fermer" la rampe de sortie d'un des bûchers très bondé, a raconté à l'AFP Shmuel, témoin du drame âgé de 18 ans. "Davantage de gens sont arrivés, de plus en plus, de l'intérieur et des côtés. (...) La police ne les laissait pas sortir donc ils ont commencé à être serrés les uns contre les autres, puis à s'écraser mutuellement".

"La police n'a pas rouvert (la barrière) jusqu'à ce qu'elle se casse et toute la foule a explosé sur les côtés. Des dizaines de personnes sont mortes écrasées, c'est une catastrophe", a-t-il poursuivi.

De dizaines d'ambulances sont intervenues pour évacuer des corps et des blessés, que des secouristes ont indiqué avoir peiné à atteindre à cause de la foule.

- Souvenir des bombardements -

"C'est l'un des incidents les plus difficiles que j'aie jamais eu à gérer. Ca m'a rappelé l'époque des bombardements", a raconté Dov Maisel, du service de secours United Hatzala, sur Army Radio: "C'était un chaos de gens essayant de sauver leur peau tandis qu'ils s'écrasaient entre eux".

Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent une procession fendant une foule très compacte et approchant une structure métallique où des juifs religieux se tiennent debout aux abords d'un feu.

Selon Schmuel, "il y avait plusieurs bûchers pour chaque communauté".

Amit Sofer, membre du conseil régional de Merom Hagalil, a indiqué sur Kan qu'à l'origine les autorités ont pensé "qu'une scène s'était effondrée. Ce problème de foule nous a toujours inquiété (...) depuis longtemps".

"Enorme désastre au Mont Méron", a tweeté dans la nuit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, appelant la population à "prier pour sauver les blessés".

Le commandant de la police de la région nord Shimon Lavi a qualifié la nuit de "tragique", affirmant à la presse qu'il "endossait la responsabilité" de la catastrophe.

Des dizaines de milliers de personnes participaient dans la nuit de jeudi à vendredi à un pèlerinage annuel dans le nord d'Israël, plus grand événement public dans le pays depuis le début de la pandémie de Covid-19.

- Funérailles vendredi -

Ce pèlerinage, qui a lieu à l'occasion de la fête juive de Lag Baomer, se tient à Méron autour du tombeau présumé de Rabbi Shimon Bar Yochaï, un talmudiste du IIe siècle de l'ère chrétienne auquel on attribue la rédaction du Zohar, ouvrage central de la mystique juive.

Lag Baomer est une fête joyeuse marquant de surcroît le souvenir de la fin d'une épidémie dévastatrice parmi les élèves d'une école talmudique à cette époque-là.

Les autorités avaient permis la présence de 10.000 personnes dans l'enceinte du tombeau mais, selon les organisateurs, plus de 650 bus avaient été affrétés dans le pays, soit au minimum 30.000 personnes. La presse locale a fait état de 100.000 participants.

Des appels d'urgence se sont multipliés après minuit et six hélicoptères ont été mobilisés afin d'évacuer des blessés vers des hôpitaux de Safed et de Nahariya, dans le nord du pays.

A Safed, un journaliste de l'AFP a vu des blessés être transportés par hélicoptère vers Jérusalem et Tel-Aviv, où des funérailles sont prévues vendredi.

Des embouteillages monstres sur les routes menant au nord du pays ont été signalés par la police qui a déployé 5.000 agents.

En 2019, les organisateurs avaient estimé à 250.000 le nombre de pèlerins présents.

A la faveur d'une intense campagne de vaccination ayant permis d'immuniser 80% des plus de 20 ans, Israël a rouvert début mars bars, restaurants et autorisé de grands rassemblements extérieurs.