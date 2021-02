La vague de froid et les chutes de neige exceptionnelles qui frappent actuellement la Grèce ont fait deux morts mardi et ont considérablement perturbé les transports à Athènes ainsi que les liaisons maritimes et aériennes.

"La dernière fois qu'on a vu tant de neige dans le centre d'Athènes c'était en février 2008", a dit à l'AFP le météorologue Kostas Lagouvardos, rappelant aussi les intempéries de 2002 et 2004 dans la région de la capitale, où vit plus d'un tiers de la population grecque.

Le Parthénon, le célèbre site du Ve siècle avant notre ère, accroché au Rocher sacré dans le centre historique d'Athènes, était à peine perceptible mardi sous les denses averses de neige, ont constaté un photographe et un vidéaste de l'AFP.

Même s'il avait neigé sur l'Acropole en 2019, la plupart des experts considèrent que cette dépression appelée "Médée", du nom d'un personnage de la mythologie grecque, a apporté "un record" de chutes de neige pour Athènes depuis au moins dix ans.

"C'est une journée difficile, le phénomène est sans précédent", a acquiescé Christs Tarantilis, le porte-parole du gouvernement, sur la radio Skaï.

Le froid et la neige se sont abattus sur l'ensemble de la Grèce continentale ainsi que sur de nombreuses îles en mer Egée où les rafales de vent ont dépassé les 100 km/h.

Sur l'île d'Eubée, proche de la capitale, un octogénaire souffrant de problèmes respiratoires est mort dans son village de Troupi, privé d'électricité depuis deux jours et inaccessible à cause des fortes chutes de neige. L'ambulance qu'il avait appelée n'avait pas pu accéder à son domicile pour réparer son appareil d'assistance respiratoire défaillant.

Dans l'est de la Crète, un éleveur sexagénaire a été découvert gisant sans vie dehors dans la neige devant son grenier sur les hauteurs du village de Kaminaki à Lasithi.

- Les tentes de migrants sous la neige -

La neige n'a pas épargné les camps de migrants en Grèce, où des dizaines de milliers de demandeurs d'asile luttaient contre le froid, malgré des radiateurs supplémentaires offerts par le Haut commissariat aux réfugiés.

Dans le camp d'Eleonas, près d'Athènes, où les tentes ont été recouvertes de neige, des centaines de migrants ont dû être transférés pour être hébergés dans des conteneurs, selon les autorités.

La neige a perturbé la circulation dans la capitale où le mercure est descendu à trois degrés Celsius. Dans certaines rues, où l'épaisseur de neige a atteint 20 cm en moyenne, les autorités ont demandé aux automobilistes d'utiliser des chaînes pour circuler.

En raison des problèmes de circulation, les autorités ont annulé le programme de vaccination contre le Covid-19 en Attique, la région où se trouve Athènes.

- "Meilleur pour le moral" -

Sur la promenade piétonnière autour de l'Acropole et sur la colline voisine, les Athéniens sont sortis pour contempler le paysage et profiter de la neige dans une ambiance bon enfant.

"C'est meilleur pour le moral après tout ce confinement, on est très heureux d'être dehors, sans masque", s'est réjoui Vaguélis Gerantonis, un employé municipal de 38 ans.

Au loin, les montagnes entourant la capitale étaient nappées d'un manteau immaculé, offrant un spectacle exceptionnel.

Dans la banlieue nord aussi, les chaussées étaient encombrées d'une épaisse poudre blanche, les chasse-neige n'étant pas en nombre suffisant pour dégager le réseau routier.

De nombreux quartiers ont été affectés par de longues coupures de courant dues surtout à la chute d'arbres sur des pylônes électriques.

"Notre grande préoccupation est le réseau électrique", a déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis à la fin d'une réunion d'urgence. "Il faut être patient", a-t-il dit, appelant ses concitoyens à réduire leurs déplacements.

La principale autoroute reliant Athènes à Thessalonique, la deuxième ville grecque, située dans le nord, est fermée à la circulation depuis lundi soir pour éviter les embouteillages.

Certains vols intérieurs ont également été annulés, selon une source aéroportuaire.

En mer, les vents forts ont contraint les bateaux faisant la navette entre la capitale et les îles de la mer Egée à jeter l'ancre.

Des températures négatives de -19 degrés Celsius ont été enregistrées dans le nord-ouest de la Grèce.

La Protection civile avait mis en garde dès lundi contre "des phénomènes météorologiques dangereux" dans l'attente de meilleures conditions mercredi.