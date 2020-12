La flotte du Vendée Globe est toujours emmenée par Yannick Bestaven à l'approche du cap Horn mercredi et le leader espère profiter de la dépression qui s'annonce pour creuser l'écart.

Le skipper de Maître Coq IV a vu fondre son avance sur son premier poursuivant Charlie Dalin (Apivia), pointé à 117,4 milles nautiques (217 kilomètres) mercredi midi, qui a récupéré 50 milles au cours des 18 dernières heures.

En tête de la course depuis le 16 décembre, le Rochelais devrait franchir samedi le détroit de Drake, qui sépare l'extrémité sud de l'Amérique du Sud et l'Antarctique, entre le cap Horn et les îles Shetland du Sud.

Il y a quatre ans, lors de la précédente édition, Armel Le Cléac'h, futur vainqueur, avait passé le plus mythique des caps après 47 jours de mer, nouveau de temps référence de la course, avec plus de 800 milles d'avance sur le deuxième et 1.600 milles sur le troisième.

Cette fois, si Yannick Bestaven devrait l'imiter une semaine plus tard par rapport au départ, après 55 jours, il est pour l'instant poursuivi par une meute de dix concurrents répartis en moins de 500 milles!

Et si Armel Le Cléac'h avait alors profité de conditions relativement paisibles, porté par un vent modéré venu du sud-ouest, les bourrasques soufflant du nord-ouest n'auront rien d'une partie de plaisir, tout en offrant une opportunité de bâtir à nouveau un écart significatif pour ceux qui accrocheront le bon wagon.

- "Dans la baston" -

La dépression attendue dès vendredi pourrait en effet contribuer à scinder les onze de tête en deux groupes.

Yannick Bestaven poursuit actuellement une route plutôt Sud à environ cinquante milles de la Zone d'Exclusion Antarctique.

Le skipper de 48 ans a multiplié les empannages afin de maintenir son rythme.

C'est également le cas de Damien Seguin (Groupe Apicil) qui devrait lui franchir le cap Horn "dimanche matin".

Passé brièvement troisième, il comptait au dernier pointage moins d'un mille de retard sur Thomas Ruyant (LinkedOut), remonté sur le podium.

"Les dernières 36 heures ont été assez dures à naviguer avec une mer très formée et beaucoup de vent et j'ai réussi à sortir mon épingle du jeu: j'ai navigué proprement, je n'ai pas hésité à enchaîner les empannages par trente noeuds de vent", a indiqué le double médaillé d'Or des Jeux paralympiques en voile, à 161 milles de la tête.

"Pour l'instant, cela paraît compliqué avec la dépression qui arrive du Nord, mais il reste environ 1.500 milles avant ce promontoire avec des conditions variées pour y aller", souligne Damien Séguin, ajoutant toutefois qu'il aurait préféré passer son premier cap Horn "autrement que dans la baston".

En cinquième position, Jean Le Cam (Yes We Cam!) pointe à 219 milles de Yannick Bestaven et n'a pas dit son dernier mot.