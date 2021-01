Emmenée par Yannick Bestaven, c'est une flotte d'une dizaine de bateaux qui remonte l'Atlantique dans un scénario qui promet quelques surprises, alors que le Vendée Globe entre lundi dans sa soixante-quatrième journée.

"Je pense que pour Yannick, qui nous voit revenir sur lui alors qu’il avait beaucoup d’avance, ça doit être dur. Pour nous c’est plus réjouissant", a souligné Thomas Ruyant (LinkedOut), qui vient de reprendre la troisième place. "Tout le Vendée Globe a été comme ça, la course est loin d’être finie. On ne va rien lâcher et il y aura des opportunités jusqu’au bout!"

Bestaven (Maître Coq IV) poursuit toujours la course en tête depuis presque un mois. Mais les 400 milles nautiques (740 km) d'avance qu'il avait la semaine dernière sur son poursuivant direct ont fondu. Lundi à mi-journée, ce ne sont que quelque 50 milles nautiques (92 km) qui le séparent de son dauphin Charlie Dalin (Apivia).

Rien d'étonnant alors que le marin rochelais navigue dans une zone de vents très faibles. Mais il va en sortir bientôt alors que Dalin et Ruyant vont s'y frotter à leur tour, tout comme le quatrième Damien Seguin (Groupe Apicil), et derrière lui une meute de marins plus que motivés.

- Le 4e Horn de Boissières -

"Les quatre skippers juste devant nous vont peut-être buter dans une molle, ça va se resserrer", a commenté l'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), en sixième position.

"Est-ce que ce n'est pas fantastique une remontée de l'Atlantique aussi serrée et à la fin où ça va se serrer encore plus? Il y a du vrai jeu, même Yannick (Bestaven) n'est pas à l'abri du tout. C'est une vraie régate, on a vu des remontées de l'Atlantique plutôt cool où il n'y avait que deux bateaux concernés. Là, il y a encore un paquet de bateaux qui peut faire le podium. On peut avoir des surprises et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise!", s'est réjoui Herrmann, premier Allemand à participer au tour du monde en solitaire.

Le météorologue de la course, Christian Dumard, confirme. "Les choses sont intéressantes, la flotte devrait se regrouper rapidement avec une zone de calme, dont est en train de sortir Yannick Bestaven. Dans la nuit, ce sont quatre voire cinq bateaux qui vont se retrouver dans cette même zone et qui devraient toucher les alizés en même temps".

Plus loin derrière, plusieurs bateaux n'ont pas encore passé le cap Horn, dernier des trois caps du tour du monde. Mais c'est chose faite depuis lundi midi pour Arnaud Boissières (La Mie Câline-Artisans Artipôle), qui signe là un exploit.

Le marin a passé pour la quatrième fois le cap Horn pour son quatrième Vendée Globe, une bière à la main en guise d'offrande. S'il termine la course, il sera le premier navigateur à réussir quatre Vendée Globe d'affilée.

"C'est une offrande pour tout le monde, pour le Pacifique, pour l'Indien pour le cap Horn, pour Neptune, pour tous mes amis, pour Georges Pernoud, pour mon bateau et pour moi. C'est juste génial", a-t-il glissé, peinant "à réaliser".

Boissières a rendu un hommage au journaliste Georges Pernoud, à la barre pendant plus de 40 ans du magazine télévisé consacré à la mer "Thalassa", qui est décédé dimanche à l'âge de 73 ans.