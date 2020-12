Onze heures d'attente, et un heureux dénouement: Kevin Escoffier, monté sur son radeau de survie après une importante voie d'eau sur son bateau, a été récupéré sain et sauf par Jean Le Cam dans la nuit de lundi à mardi.

"Un énorme soulagement ! Kévin est bien à bord de Hubert sain et sauf", a tweeté Le Cam, que l'on voit devant son compatriote français sur une capture d'écran publiée sur le site de l'organisateur, à la frontière avec l'océan Indien, à 600 milles dans le Sud-Ouest du cap de Bonne-Espérance.

"C'est à 2h18 heure française (1h18 GMT) que le team PRB a été informé du sauvetage. Le skipper de PRB est apparu souriant, emmitouflé dans sa combinaison de survie aux côtés de Jean Le Cam", a tweeté l'organisateur, qui a le premier annoncé le sauvetage.

Troisième de la course, Escoffier avait déclenché sa balise de détresse lundi après-midi alors qu'il naviguait dans les 40es Rugissants, une zone connue pour ses déferlantes et vents violents.

Les secours sud-africains (MRC Cape Town) ont également été alertés et étaient en lien avec la direction de la course. Et les heures ont été longues, rendues cruelles par les conditions locales - l'obscurité nocturne et une mer démontée...

- Quatre skippers déroutés -

Alors que Jean Le Cam progressait, "il a disparu de l'écran et nous l'avons entendu parler. On ne voyait plus personne", raconte Jacques Caraës, le directeur de course, sur le site. Puis, autour d'01h10 GMT, "Jean est redescendu à la table à cartes, puis nous avons vu Kevin arriver dans son dos en combinaison de survie. Ils sont apparus quelques secondes, en forme tous les deux avant que la vidéo ne coupe. Il va bien. Tout le monde va bien. Ils se remettent !"

Quatre skippers étaient partis lundi à la recherche d'Escoffier. Le Cam avait été le premier à avoir rejoint la zone d'émission de la balise de détresse d'Escoffier, à 16h00 heure GMT, soit 2 heures après l'alerte.

Il faut dire qu'Escoffier et Le Cam étaient très proches depuis quelques jours, à la lutte pour la 3e place, mais à bonne distance du leader, Charlie Dalin, et de son premier poursuivant, Thomas Ruyant.

Le Cam a rapidement aperçu le radeau de survie, mais l'opération de sauvetage a été rendue difficile par une mer très formée avec des creux de 5 mètres et une eau à environ 10 degrés.

Les trois autres concurrents invités par l'organisation à se dérouter pour renforcer les recherches étaient Yannick Bestaven (Maître Coq), Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) et Sébastien Simon (Arkéa Paprec).

Les concurrents ayant porté assistance pourront ensuite reprendre leur tour du monde (les heures consacrées au sauvetage seront décomptées de leur temps de course).

- Souviens-toi de 2009 -

Le Cam, le sauvetage, il s'y connaît: il avait lui-même été secouru en 2009, au large du Cap Horn après que son bateau s'est retourné. Réfugié à l'avant du bateau à l'envers, il avait été sauvé par Vincent Riou.

Escoffier, marin très expérimenté âgé de 40 ans, participe pour la première fois au Vendée Globe, à la barre d'un bateau +volant+ mais de première génération, sorti des chantiers il y a tout juste 11 ans.

Fort de ses deux courses autour du monde en équipages avec escales (Volvo Ocean Race) dont une victorieuse en 2018, Escoffier s'est assez vite placé dans le groupe de tête et a pris la troisième place du Vendée Globe pour la première fois dans la nuit de dimanche à lundi.

Lundi matin, lors d'une vacation avec le PC course, il a raconté se préparer à affronter son "premier coup de vent avec 35 nœuds fichier et six mètres de creux".

Il s'agit de la première opération de sauvetage depuis le départ de la course le 8 novembre, qui ne compte que deux abandons sur les 33 participants: celui de Nicolas Troussel (Corum L'Epargne) le 16 novembre après un démâtage, et celui du Britannique Alex Thomson (Hugo Boss) le 28 novembre en raison d'une avarie sur un safran après des problèmes structurels.