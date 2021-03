L'Ile-de-France et les Hauts-de-France sont-elles guettées par un nouveau confinement ? Emmanuel Macron s'apprête en tout cas à prendre "des mesures supplémentaires" applicables dès ce week-end et qui seront annoncées jeudi à 18h00 par Jean Castex après d'ultimes arbitrages.

D'ici là, "des concertations seront menées dans les régions Ile-de-France et Hauts-de-France et dans les départements contigus à ces régions, pour recueillir l'avis des élus sur les mesures envisagées", qui "peuvent aller jusqu'à un confinement", a précisé mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, à l'issue d'un Conseil de défense et d'un Conseil des ministres.

Mardi soir, le Premier ministre Jean Castex a clairement laissé entendre que l'option d'un reconfinement, le week-end ou sur toute la semaine, pourrait être prise pour Paris et sa région, où toutes les "données" étaient "réunies". En PACA, où Nice et le littoral des Alpes-Maritimes est déjà confiné le week-end, il n'y aura en revanche "pas de mesures supplémentaires", a fait savoir M. Attal.

Les décisions, concernant 12 millions d'habitants d'Ile-de-France et 6 millions dans les Hauts-de-France, seront rendues jeudi à 18h00 au cours d'une conférence de presse de Jean Castex et du ministre de la Santé Olivier Véran, a indiqué Matignon à l'AFP. Le Premier ministre consultera également mercredi après-midi les présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat.

De son côté, la maire de Paris Anne Hidalgo a indiqué mercredi midi n'avoir "absolument aucun élément" et déploré un manque de concertations, après l'annulation d'une réunion mardi avec les représentants de l'Etat.

Pour montrer qu'il a examiné toutes les options, le chef de l'Etat, qui a déjà consulté des réanimateurs mardi, se rend mercredi après-midi dans un hôpital des Yvelines pour voir comment augmenter le nombre de lits en réanimation, piste privilégiée jusqu'ici.

Alors que toute la France est sous couvre-feu et quelques zones confinées le week-end (Pas-de-Calais, littoral des Alpes-Maritimes), l'exécutif a tout fait pour retarder des restrictions supplémentaires.

Des transferts de malades vers des régions moins touchées ont été organisés, les hôpitaux déprogramment des opérations et mobilisent des lits des cliniques privées.

Mais ces déplacements de malades s'avèrent plus compliqués que prévu: seuls dix patients ont été transférés hors d'Ile-de-France en trois jours, selon le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, en indiquant qu'"à peine plus de 10%" des malades en réanimation étaient "suffisamment stables" pour cela et que des familles étaient réticentes.

Le gouvernement avait pourtant évoqué ce week-end jusqu'à une centaine de transferts cette semaine. L'Agence régionale de Santé Ile-de-France a affirmé qu'aucun train sanitaire n'était prévu cette semaine.

- "Au pied du mur" -

"Le gouvernement a réalisé qu'on était au pied du mur et que si on ne faisait rien, on courait à la catastrophe", a averti le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'AP-HP. "Le couvre-feu ne suffit pas (...) Il faut réduire les contacts 7 jours sur 7", selon lui.

Les chiffres sont effectivement mauvais: le taux d'incidence a de nouveau grimpé à 418 nouveaux cas de contamination pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours dans la région parisienne, bien au-dessus du seuil dit d'"alerte maximale" des autorités sanitaires (250).

Il y a autant de malades en réanimation "qu'il y en avait au sommet de la deuxième vague, c'est-à-dire, en Île-de-France, un peu plus de 1.000/1.100 patients", a détaillé Martin Hirsch sur RTL.

Au total, 4.239 malades du Covid-19 étaient en réanimation mardi en France, un pic depuis novembre 2020, dont 435 admis ces dernières 24 heures.

Les services de réanimation sont également quasiment saturés dans les Hauts-de-France et en Provence Alpes-Côtes d'Azur. Et le virus continue de tuer: 320 morts mardi et 91.170 morts depuis le début de l'épidémie.

- Déboires d'AstraZeneca -

Pour sortir de la crise, la France compte sur la vaccination de masse, freinée depuis lundi par la suspension surprise du vaccin d'AstraZeneca, dans le sillage de l'Allemagne.

"Nous avons des raisons de croire" que l'Agence européenne du médicament qui doit rendre un avis jeudi "continuera à autoriser l'utilisation du vaccin AstraZeneca", a assuré mercredi M. Attal en se disant "optimiste".

Pour aider à ramener la confiance dans un vaccin qui, selon un sondage Elabe, n'est jugé fiable que par 22% des Français, Jean Castex s'est dit prêt à se faire vacciner dès qu'il sera réautorisé.

Le Premier ministre, qui a promis au moins 10 millions de premières injections d'ici à la mi-avril, 20 millions d'ici à la mi-mai et 30 millions d'ici à l'été, a maintenu cet objectif et compte sur ce vaccin, que médecins et pharmaciens peuvent injecter, pour garder la cadence.

Sur plus de 5,2 millions de premières doses injectées en France, 1,3 million proviennent d'AstraZeneca, les autres des vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna.

bur-leb-jri-jmt/jk/nm