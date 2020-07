La pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 650.000 morts, poursuivait inexorablement son accélération lundi, amenant toujours plus de pays à durcir les mesures sanitaires, notamment en Europe où restrictions de voyages et dépistages se multiplient en pleine saison touristique.

Si l'Amérique latine et les Caraïbes sont devenues la région la plus touchée, devant l'Amérique du Nord, l'inquiétude est mondiale face à l'épidémie qui continue de se répandre à travers la planète avec plus de cinq millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet, soit plus d'un tiers du nombre total de cas déclarés.

En Belgique, un des pays qui compte le plus grand nombre de morts du Covid-19 par rapport à sa population (85 pour 100.000 habitants), le gouvernement a encore durci les mesures sanitaires.

A partir de mercredi, et pour quatre semaines, le nombre de personnes que les Belges sont autorisés à voir dans le cadre de leur "bulle de contact" passe de 15 à 5 personnes. Les événements publics sont limités à 100 personnes à l'intérieur (contre 200) et 200 à l'extérieur (contre 400).

Le ministre de la Santé allemand Jens Spahn a lui annoncé lundi qu'il allait imposer des tests de dépistage pour les voyageurs revenant de régions à risques, face à une augmentation récente des cas d'infections dans le pays.

Londres a de son côté décidé de soumettre depuis dimanche les passagers en provenance d'Espagne à une période d'isolement, suscitant une vive réaction des autorités de ce pays, deuxième destination touristique mondiale derrière la France, et qui a clamé haut et fort être "un pays sûr".

- Plages fermées -

"C'est un coup très dur" alors que le secteur touristique "avait un espoir de pouvoir sauver les meubles en août", résumait lundi le président de la région méditerranéenne de Valence, Ximo Puig.

Certaines stations balnéaires de cette zone, comme Benidorm, comptent jusqu'à 40% de clients britanniques.

En France, alors que la saison des vacances bat son plein, les autorités inquiètes là aussi d'un rebond des contaminations ont ordonné la fermeture de lieux de rassemblements comme les plages, les parcs et les jardins publics la nuit dans la ville touristique de Quiberon, sur l'Atlantique.

D'autres villes littorales, comme La Rochelle, ont imposé le masque en plein air dans les quartiers les plus fréquentés.

"Les mesures de restriction de voyage doivent être prises en conjonction avec d'autres mesures", a tempéré Dr Michael Ryan, directeur des situations d'urgence à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Michael Ryant: "seules en tant que telles, elle ne sont pas efficaces pour limiter les mouvements du virus, qui est partout".

"Les économies doivent rouvrir, les gens doivent travailler, le commerce doit reprendre", a-t-il relevé.

Au total, la pandémie a fait au moins 650.011 morts dans le monde, sur un total de 16.323.558 cas déclarés, selon un bilan établi lundi par l'AFP.

- Le hajj en format réduit -

Pour la première fois de l'histoire moderne, le grand pèlerinage à La Mecque, en Arabie saoudite, se fera à partir de mercredi avec un nombre de fidèles très réduit. Seuls 10.000 Saoudiens et résidents étrangers du royaume sont autorisés cette année à effectuer le hajj, contre 2,5 millions l'an dernier.

A quelques jours de l'Aïd al-Adha, une fête traditionnellement marquée par des réunions familiales, le Maroc a annoncé qu'il limitait les déplacements entre huit grandes villes, qui comptent plus de la moitié de la population du pays.

Cette décision a provoqué dimanche soir des embouteillages monstres sur les routes, les gares étant elles prises d'assaut avant que la mesure n'entre en vigueur.

En Papouasie Nouvelle Guinée, le gouvernement a ordonné lundi le confinement de la capitale, Port Moresby, après le premier décès confirmé dû au virus.

D'autres pays comme le Venezuela et l'Algérie ont décidé de reconduire des mesures de confinement local. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a annoncé l'interdiction de la vente d'alcool dans les restaurants et la prolongation d'un mois du couvre-feu nocturne pour enrayer la propagation "agressive" du Covid-19.

L'Asie elle aussi s'inquiète d'une résurgence de l'épidémie.

Le port du masque en public est devenu obligatoire à Hong Kong, où les rassemblements en public de plus de deux personnes vont être interdits. Et la Chine a fait état lundi de 61 nouveaux malades en 24 heures, la plus importante augmentation journalière depuis mi-avril.

Les Etats-Unis, pays le plus touché au monde, comptent pour leur part près de 4,230 millions de contaminations et près de 150.000 morts.

- Jeunes mais pas "invincibles" -

Le gouvernement américain s'est engagé à porter à jusqu'à près d'un milliard de dollars au total son soutien au développement d'un potentiel vaccin mis au point par la société américaine de biotechnologie Moderna, et qui s'apprête à entrer dans la dernière phase de son essai clinique.

Le Brésil, pays latino-américain le plus touché, a recensé dimanche près de 25.000 cas supplémentaires, pour un total de 2,4 millions. Il déplore plus de 87.000 morts.

Au Canada, les adultes de moins de 39 ans constituent désormais une nette majorité des nouveaux cas de Covid-19 recensés, ont averti dimanche les autorités sanitaires en appelant les jeunes à ne pas se sentir "invincibles".

