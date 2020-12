Le président français Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 jeudi et plusieurs dirigeants européens qui l'avaient rencontré se sont mis en quarantaine, alors que la vaccination doit démarrer le 27 décembre dans l'Union européenne, où les restrictions se poursuivent.

Les Etats-Unis, eux, sont en passe d'autoriser un deuxième vaccin contre le Covid-19, une semaine après avoir recommandé l'autorisation de celui de Pfizer/BioNTech.

Un comité d'experts américains se réunit à nouveau jeudi pour évaluer le remède développé cette fois par la société américaine Moderna, avec de premières injections attendues dès la semaine prochaine. Sauf surprise, l'Agence américaine des médicaments devrait donner son feu vert peu après cette réunion.

La pandémie a fait au moins 1,65 million de morts dans le monde, et l'Europe est devenue jeudi la première région du monde à enregistrer plus d'un demi-million de morts du Covid-19, selon un comptage réalisé par l'AFP.

Les 52 pays et territoires de la région européenne (allant à l'est jusqu'à l'Azerbaïdjan et la Russie) totalisaient au moins 500.069 décès (pour 23.059.233 contaminations déclarées), devant l'Amérique latine et les Caraïbes (477.404 morts) et les Etats-Unis/Canada (321.287).

En France, le président Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19, va s'isoler pendant sept jours. Mais il "continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance", a annoncé le palais présidentiel de l'Élysée.

Le Premier ministre français, Jean Castex, "considéré comme cas contact", s'est lui aussi "placé à l'isolement, bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie", ont annoncé ses services.

Plusieurs dirigeants européens ont aussi annoncé qu'ils se mettaient en quarantaine par précaution après avoir rencontré le président français: le président du Conseil européen Charles Michel et les chefs de gouvernement belge Alexander De Croo, portugais Antonio Costa, espagnol Pedro Sanchez (qui a été cependant testé négatif) et luxembourgeois Xavier Bettel.

Le président russe Vladimir Poutine - qui a assuré jeudi qu'il se ferait vacciner contre le coronavirus "dès que ce sera possible" pour sa catégorie d'âge - a souhaité un "prompt rétablissement" à son homologue français. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lui ont aussi adressé leurs voeux de bon rétablissement.

L'annonce de la contamination d'Emmanuel Macron est intervenue alors que la France a dévoilé mercredi sa stratégie vaccinale: premières vaccinations contre le Covid-19 "dès la dernière semaine de décembre", mais pas avant "la fin du printemps" pour la population non prioritaire.

- Plus d'un demi-million de morts en Europe -

Dans l'ensemble de l'Union européenne, Ursula von der Leyen a annoncé jeudi que la vaccination contre le Covid-19 allait commencer les 27, 28 et 29 décembre.

L'Agence européenne des médicaments (AEM) se penchera le 21 décembre - une semaine plus tôt que prévu - sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech. La Commission avait précisé qu'elle donnerait ensuite son autorisation dans les deux jours suivant ce feu vert.

Redevenue l'épicentre de la pandémie depuis octobre, aux côtés des Etats-Unis, l'Europe renforce les restrictions pour tenter de contenir la pandémie dans l'attente des vaccins.

L'Allemagne est entrée mercredi dans un reconfinement partiel, avec la fermeture de tous les commerces non essentiels et des écoles.

Confronté à une deuxième vague beaucoup moins maîtrisée qu'au printemps, le pays a enregistré un record d'infections en 24 heures, à plus de 30.000, selon les données définitives annoncées jeudi par l'institut Robert-Koch.

Au Royaume-Uni, les pubs, restaurants et hôtels de Londres ont été contraints mercredi de fermer pour la troisième fois depuis le début de la pandémie.

Plusieurs régions situées dans l'est et le sud-est de l'Angleterre seront aussi soumises aux plus strictes restrictions locales en vigueur à partir de samedi.

La Pologne a, elle, annoncé un confinement partiel de trois semaines à partir du 28 décembre sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement a interdit tous les déplacements le soir du Nouvel An et annoncé la fermeture des centres commerciaux, hôtels et stations de ski.

- Hôpitaux débordés à Tokyo -

En Suède, le roi Carl XVI Gustaf a affirmé jeudi que son pays avait "échoué" contre le Covid-19, dans un rare commentaire susceptible de conforter les critiques contre la stratégie atypique du royaume, qui n'a à aucun moment fermé ses bars, restaurants et magasins.

Dans ce pays, de nouveau en difficulté face à la deuxième vague, les hospitalisations liées au Covid-19 ont dépassé jeudi leur pic du 20 avril, avec 2.509 patients traités.

Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé dans le monde, des chiffres record ont été enregistrés mercredi avec 250.458 nouveaux cas et 3.784 nouveaux décès en 24 heures, selon l'université Johns Hopkins.

Le pays pourrait disposer de deux vaccins dès le début de semaine prochaine si celui de Moderna est autorisé, et ainsi accélérer la campagne massive de vaccination. Les Etats-Unis seraient les premiers à mettre sur le marché le vaccin de Moderna.

Au Japon, les autorités sanitaires locales ont averti que les hôpitaux de Tokyo peinaient à assurer les soins courants à cause d'une flambée du nombre de cas de coronavirus, alors que la capitale japonaise a atteint un nouveau record d'infections.

L'Afrique du Sud a, elle, dépassé la barre de 10.000 cas positifs en 24 heures, atteignant 21% de positivité aux tests Covid.

burx-slb/hba