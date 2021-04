L'OMS a dénoncé jeudi la lenteur de la vaccination en Europe, jugeant la situation épidémique particulièrement "inquiétante" sur ce continent où plusieurs pays ont dû durcir leurs mesures sanitaires, à l'instar de la France.

"Actuellement, la situation régionale est la plus inquiétante que nous ayons observée depuis plusieurs mois", a déploré dans un communiqué Hans Kluge, le directeur pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé.

Dans cette zone, qui inclut une cinquantaine de pays dont la Russie et des Etats d'Asie centrale, le nombre des nouveaux décès causés par le Covid-19 a dépassé les 24.000 la semaine passée et se rapproche "rapidement" du million, selon l'OMS.

En moyenne, d'après la base de données de l'AFP, 0,31% de la population de la zone reçoit une dose chaque jour. Si ce rythme est près de deux fois plus élevé que celui du reste du monde (0,18%), il est nettement moins élevé que celui de la zone Etats-Unis/Canada (0,82%), championne dans ce domaine.

"Le déploiement de ces vaccins est d'une lenteur inacceptable", a déploré Hans Kluge, appelant l'Europe à "accélérer le processus en renforçant la production, en réduisant les obstacles à l'administration des vaccins et en utilisant la moindre dose que nous avons en stock".

En France, où la situation sanitaire se dégrade depuis plusieurs semaines, avec plus de 5.000 patients en réanimation, le président Emmanuel Macron vient d'annoncer la fermeture des écoles pour plusieurs semaines et l'extension à tout le territoire de mesures de restrictions.

Le Premier ministre Jean Castex a précisé que la consommation d'alcool sur la voie publique serait interdite ces prochaines semaines et l'accès à certains sites en extérieur possiblement restreint.

Face à la troisième vague, le reste de l'Europe multiplie les mesures pour tenter de limiter la propagation du virus, en particulier concernant les voyages.

L'Allemagne, où le président Frank-Walter Steinmeier vient de recevoir sa première dose du vaccin d'AstraZeneca, va renforcer pour les "huit à 14 prochains jours" les contrôles autour de ses frontières terrestres.

La Finlande, qui comptait confiner une partie de sa population a dû toutefois revoir sa copie après des réserves sur la légalité du projet.

A contre-courant, la Bulgarie a décidé d'assouplir les restrictions à trois jours des législatives, malgré une mortalité au plus haut.

- Flamme olympique -

En Asie, la situation se complique au Japon où le gouvernement devrait annoncer jeudi de nouvelles restrictions régionales, notamment à Osaka où les autorité régionales ont demandé à ce que la flamme olympique évite cette métropole pour limiter les contaminations.

Les jeux Olympiques de Tokyo, retardés d'un an en raison de la pandémie, doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août prochains.

En Corée du Nord, les mesures draconiennes imposées face à la pandémie entraînent des restrictions "sans précédent", selon l'ambassade de Russie.

Face à une flambée des cas, l'Inde a élargi sa campagne de vaccination aux 45-60 ans et ouvrira ses centres de vaccination sept jours sur sept.

L’Ouzbékistan a quant à lui entamé jeudi sa campagne de vaccination.

Sur le continent américain, l'Ontario, la province la plus peuplée et le moteur économique du Canada, s'apprête à annoncer un reconfinement de 28 jours tandis que le Québec a annoncé la fermeture des commerces non essentiels et des écoles.

Aux Etats-Unis voisins, où la situation se détend peu à peu grâce aux progrès de la vaccination, le président Joe Biden a toutefois appelé la population à respecter les mesures sanitaires, en particulier le port du masque, et demandé aux clubs sportifs de ne pas rouvrir les stades à leur pleine capacité.

En Europe, l'UEFA envisage d'autoriser plus de 23 joueurs par sélection au cours du prochain Euro de football cet été face aux risques liés à la pandémie et la célèbre course cycliste Paris-Roubaix a été reportée à octobre.

Le concours Eurovision de la chanson, qui a lieu en mai à Rotterdam, aux Pays-Bas, devrait en revanche pouvoir accueillir un public limité, dans le cadre d'un test.

- Doses gâchées -

Le Covid a fait plus de 2,8 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP, notamment aux Etats-Unis et au Brésil, qui vient de connaître son mois le plus meurtrier.

Si plus de 580 millions de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage de l'AFP mercredi à 13H00 GMT, leur répartition reste très inégale sur la planète.

Alors que certains pays d'Europe misaient sur le vaccin russe Spoutnik V pour accélérer leurs campagnes, il ne pourra pas être autorisé au sein de l'UE avant fin juin, selon un secrétaire d'Etat français.

Champion de la vaccination, Israël envisage de son côté de commencer celle des adolescents de 12 à 15 ans en mai, après que Pfizer et BioNTech ont assuré que leur vaccin contre le Covid-19 était efficace à 100% sur cette tranche d'âge.

En revanche, les retards de livraison ont poussé la Suède à repousser d'au moins deux mois son objectif de vacciner complètement tous les adultes volontaires d'ici à fin juin.

Et l'Italie a reçu plusieurs millions de doses de vaccins contre le Covid en moins au 1er trimestre par rapport à ses prévisions datant pourtant de début mars.

Aux Etats-Unis, quelque 15 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson ont été gâchées par erreur dans une usine de Baltimore, ce qui pourrait menacer l'approvisionnement général, selon le New York Times.