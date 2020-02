Un cordon sanitaire était en place lundi autour de onze villes du nord de l'Italie, cœur économique du pays, pour endiguer la propagation du coronavirus, qui y a déjà fait cinq morts.

La soudaine flambée depuis vendredi des cas de nouveau coronavirus, passés de 6 à 219 en quatre jours, fait de l'Italie le pays le plus touché en Europe et le troisième dans le monde après la Corée du Sud et la Chine.

L'annonce lundi de deux nouveaux décès en Lombardie (nord-ouest) a fait grimper le bilan à cinq décès, tous survenus dans le nord du pays: quatre en Lombardie et un en Vénétie (nord-est). Il s'agissait pour la plupart de personnes déjà atteintes d'autres pathologies.

Annoncée par plusieurs médias, la mort d'une sixième personne, un octogénaire décédé à Milan, n'était pas confirmée officiellement lundi.

Le premier décès d'un Italien - et premier d'un Européen - avait été annoncé vendredi dans un village près de Padoue en Vénétie.

Le patient numéro 1 pour la Lombardie est un homme de 38 ans, prénommé Mattia, cadre de la multinationale anglo-néerlandaise Unilever à Casalpusterlengo. L'origine de sa contamination reste un mystère, du propre aveu du ministère de la Santé, et la recherche du "patient zéro" mobilisait lundi le système sanitaire italien.

L'Italie a multiplié depuis vendredi les mesures de précaution, dont la mise en semi-confinement des quelque 52.000 habitants d'une dizaine de villes du Nord: les lieux publics y sont fermés, sauf quelques magasins de première nécessité et les pharmacies de garde.

Le chef de la Protection civile Angelo Borrelli a cherché lundi à rassurer la population: "Nous sommes intervenus à travers des mesures fortes et importantes, et donc je pense que notre pays est en mesure de garantir la sécurité", a-t-il assuré lors d'une conférence de presse.

Par précaution, toutes les excursions scolaires sont suspendues à l'intérieur et l'extérieur de la péninsule, tout comme les activités liées aux activités Erasmus (programme d'échanges d'étudiants européens).

Cette crise sanitaire a fait chuter la bourse de Milan, capitale économique du pays, de près de 6% en milieu d'après-midi.

Par ailleurs, une soixantaine de passagers venus de Lombardie et de Vénétie voyageant à bord d'un avion de la compagnie italienne Alitalia se sont vu interdire lundi de débarquer à l'île Maurice.

En Lombardie, région la plus touchée avec 167 cas, le métro de Milan était à moitié vide lundi matin, avec de nombreux passagers équipés de masques de protection.

Ecoles, universités, mais aussi musées, cinémas et théâtres dont la prestigieuse Scala, ainsi que la cathédrale gothique, symbole de la ville, sont fermés.

- Cinémas désertés -

Certains supermarchés milanais sont déjà dévalisés et le maire de la ville Beppe Sala a appelé ses concitoyens à la raison: "plutôt que de courir dans les supermarchés pour s'accaparer des aliments, il faudrait prendre soin des plus faibles, en particulier des personnes âgées qui sont celles qui courent le plus de risques".

Les bars devront baisser leur rideau de 18H00 à 6H00 du matin, suspendant de fait la tradition locale de l'apéritif.

"Nous sommes sûrs que les mesures que nous avons prises empêcheront la contagion de se répandre", a assuré le président de Lombardie, Attilio Fontana.

En Ligurie (nord-ouest), la célébration des messes a été interrompue. Seuls les enterrements et les mariages restent programmés, mais en petit comité.

Les cinémas du pays sont aussi désertés: ce week-end, les recettes ont chuté de 44% par rapport au week-end précédent.

Outre la Lombardie, voisine de la Suisse, c'est en Vénétie, proche de la Slovénie, qu'ont été détectés le plus grand nombre de cas (27 cas dont un mort).

La Vénétie a décrété dimanche l'interruption des festivités du carnaval de Venise -qui devait s'achever mardi- ainsi que des manifestations sportives et la fermeture des écoles et musées. Mais bars et restaurants restent ouverts.

Trois autres régions sont touchées: l'Emilie-Romagne (nord), le Piémont (nord-ouest) frontalier de la France, et le Trentin-Haut-Adige (nord-est), frontalier de l'Autriche.

"Il y a des cas à Turin, donc tout près de l'endroit où nous habitons. Mais objectivement nous ne sommes pas inquiets", a déclaré à l'AFP Luca Carbone, un Piémontais venu en vacances en famille à Rome.

Autour des principaux foyers, écoles et universités sont fermées, tout comme tous les lieux publics (bars, restaurants, bibliothèques, mairies, salles de sport).

La Foire du livre jeunesse de Bologne, capitale de l'Emilie-Romagne, le plus grand salon de ce genre en Europe, prévue du 30 mars au 2 avril, a annoncé qu'il serait décalé au moins du 4 au 7 mai en raison de l'épidémie.

