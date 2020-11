Face à des chiffres record de contamination, Los Angeles ferme mercredi ses bars et restaurants, à la veille de la grande fête de Thanksgiving aux Etats-Unis, tandis que les pays d'Europe occidentale, France en tête, allègent progressivement les restrictions à l'approche de Noël.

La Californie a enregistré un record dans les contaminations alors que les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé du monde avec près de 260.000 morts, dont 2.000 nouveaux décès mardi.

Les autorités de Los Angeles, deuxième plus grande ville du pays, ont décidé la fermeture à partir de mercredi soir et pour au moins trois semaines des restaurants, brasseries et bars, qui ne pourront pratiquer que la vente à emporter.

Et le secrétaire à la Santé en Californie Mark Ghaly a appelé à éviter les grandes réunions de famille traditionnelles à l'occasion de Thanksgiving, affirmant qu'il avait interdit à sa propre mère de le rejoindre pour célébrer cette fête jeudi.

"Il est important de dire non même quand il s'agit des personnes les plus proches de notre famille", a-t-il souligné.

Les autorités sanitaires de Washington ont pour la première fois appelé les Américains à ne pas voyager pour aller rejoindre des proches autour de la traditionnelle dinde de Thanksgiving.

Mais de nombreux Américains se préparent à des retrouvailles familiales: les aéroports sont remplis comme jamais depuis le début de la pandémie et les files d'attente pour se faire tester sont interminables.

Alors que l'épidémie s'aggrave aux Etats-Unis, l'Europe occidentale commence à récolter les fruits d'un confinement sévère, et la France a annoncé mardi soir un allègement des restrictions à petit pas à l'approche de Noël.

Si la situation sanitaire continue de s'améliorer, le confinement sera levé le 15 décembre pour être remplacé par un couvre-feu national de 21h00 à 07h00 locales, avec une exception pour les soirées du 24 et du 31 décembre, a déclaré le président Emmanuel Macron dans un discours à la nation.

- Réouverture des petits commerces -

Les petits commerces pourront rouvrir dès samedi, telles les librairies ou les boutiques de vêtements.

Les déplacements seront également permis dans un rayon de 20 km et pendant trois heures, au lieu d'1 km et d'une heure aujourd'hui.

En revanche les bars, restaurants et salles de sport devront garder portes closes, au moins jusqu'au 20 janvier.

L'Angleterre, après quatre semaines de confinement, va aussi revenir début décembre à une réouverture des magasins non essentiels et à une reprise par exemple des services religieux, le tout accompagné d'un programme de dépistage massif.

"Cela ne peut pas être un Noël normal et le chemin est long jusqu'au printemps", a averti le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Néanmoins, le gouvernement a décidé mardi d'alléger juste avant et peu après cette fête les restrictions.

Trois foyers différents pourront se rassembler au même endroit et uniquement sur une période de cinq jours maximum, du 23 au 27 décembre et les familles pourront se déplacer sur tout le territoire.

En Allemagne, les Länder ont aussi plaidé mardi pour une limitation à 10 personnes issues de plusieurs foyers le nombre des participants aux fêtes de Noël et du Nouvel an.

- Campagnes de vaccination -

Les responsables américains ont cependant tenu à rassurer la population, indiquant que les campagnes de vaccinations vont bientôt commencer dans le pays où plus de 86.000 personnes ont été hospitalisées mardi, un record.

L'immense logistique nécessaire à la distribution de millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech est prête, ont-ils assuré, précisant prévoir de distribuer 6,4 millions de doses sitôt reçu le feu vert de l'Agence des médicaments attendu pour dans moins de trois semaines.

Et "40 millions avant la fin de l'année", a dit le général Gus Perna, le chef des opérations de l'opération Warp Speed, montée par le gouvernement de Donald Trump pour soutenir le développement et la distribution des vaccins

La Commission européenne doit approuver pour sa part mercredi un nouveau contrat, avec la société américaine Moderna, pour fournir jusqu'à 160 millions de doses de vaccin contre le Covid-19.

Il s'agit du sixième contrat conclu par l'UE avec un laboratoire pharmaceutique afin de précommander des vaccins. Elle l'a déjà fait avec le suédo-britannique AstraZeneca et l'américain Johnson & Johnson, le duo franco-britannique Sanofi-GSK, le duo américano-germanique Pfizer-BioNTech et l'allemand CureVac.

L'Espagne a annoncé pour sa part qu'elle entamerait en janvier une campagne de vaccination, donnant la priorité aux personnes âgées en maison de retraite, très touchées par la pandémie, ainsi que le personnel de ces résidences.

Quant aux premières vaccinations en France, elles devraient être proposées aux "plus fragiles", sans être obligatoires, dès fin décembre-début janvier, a souligné M. Macron.

Actuellement confinée, l'Autriche envisage, elle aussi, de commencer une campagne de vaccination dès janvier pour les personnes à risque, retraités et professionnels de santé.

Le coronavirus a fait près de 1,4 million de morts dans le monde et contaminé plus de 59,2 millions de personnes depuis fin décembre 2019.

Les Etats-Unis constituent le pays le plus endeuillé avec 259.641 morts, suivis par le Brésil (170.115), l'Inde (134.218) et le Mexique (101.926).

Au Japon, jusque là relativement épargné, Tokyo va exhorter ses habitants à éviter les sorties non essentielles et demander aux commerces servant de l'alcool de fermer plus tôt alors que le nombre d'infections au coronavirus est en augmentation dans le pays, ont indiqué mercredi des médias locaux.

lurx-mba/bds/lbx/plh/at/pz