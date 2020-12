Les 27 pays de l'UE devraient pouvoir commencer à vacciner le même jour et avant la fin de l'année contre le Covid-19, selon la présidente de la Commission européenne, tandis que de nouvelles restrictions sont instaurées dans plusieurs pays du Vieux continent.

A l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel an, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé mercredi le port du masque lors des réunions familiales, mettant en garde contre un "risque élevé" de reprise de l'épidémie début 2021 en Europe.

En Europe justement, les 27 pays de l'UE pourront "commencer le même jour" leurs campagnes de vaccination anti-Covid après l'approbation du vaccin développé par Pfizer-BioNTech, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la voie semblant ouverte à de premières injections avant Noël.

"Enfin, d'ici une semaine, le premier vaccin sera autorisé, les vaccinations pourront commencer immédiatement (...) C'est une tâche immense", a dit Ursula von der Leyen devant le Parlement européen à Bruxelles, alors que les vaccinations ont déjà commencé en Russie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et démarrent mercredi au Brésil.

En France, la campagne de vaccination débutera donc "dès la dernière semaine de décembre", "si les conditions sont réunies", c'est-à-dire après l'avis des autorités sanitaires européennes, et françaises "dans la foulée", selon le Premier ministre Jean Castex. Mais les populations non prioritaires attendront "la fin du printemps".

Sous la pression de Berlin, l'Agence européenne des médicaments a annoncé mardi qu'elle se pencherait le 21 décembre - une semaine plus tôt que prévu - sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech.

L'Allemagne est confrontée à une deuxième vague épidémique beaucoup moins maîtrisée qu'au printemps et a enregistré mercredi un record de décès: 952 en 24 heures, pour 27.728 nouvelles infections.

Les commerces jugés "non essentiels" ont été fermé jusqu'au 10 janvier, une mesure qui a provoqué un choc dans un pays où les commerces n'avaient pas été fermés depuis la première vague de la pandémie au printemps.

Les autorités allemandes ont annoncé vouloir débuter la vaccination le 27 décembre.

A Berlin, les habitants se sont précipités pour faire la queue devant les magasins afin d'effectuer leurs achats de Noël avant la fermeture.

La Suisse a annoncé que son ancien président Flavio Cotti, qui a également été ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur, était décédé mercredi du Covid-19 à l'âge de 81 ans.

- "Bon départ" -

Au Royaume-Uni, les pubs, restaurants et hôtels de Londres ont été contraints mercredi de fermer pour la troisième fois depuis le début de la pandémie.

Le Premier ministre Boris Johnson a appelé les Britanniques à faire preuve d'une "extrême prudence", particulièrement avec les personnes âgées.

Au Royaume-Uni, 137.000 personnes ont déjà reçu leur première dose de vaccin Pfizer-BioNTech depuis le lancement de la campagne il y a une semaine, un "bon départ" selon Boris Johnson.

Au Danemark, tous les commerces seront fermés pendant les fêtes. "Du vendredi 25 décembre au 3 janvier, le Danemark sera vraiment fermé", à l'exception des magasins d'alimentation et des pharmacies, a annoncé mercredi la Première ministre Mette Frederiksen.

Les mesures de semi-confinement en vigueur dans les deux tiers des communes (fermeture des collèges et lycées, bars, restaurants, centres sportifs et lieux culturels), dont les plus grandes agglomérations, ont été également étendues à l'ensemble du pays.

En Espagne, la situation a été qualifiée d'"inquiétante" par le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

- L'OMS à Wuhan? -

Au Canada, le Québec, la province la plus touchée par l'épidémie, a annoncé la fermeture des commerces non essentiels du 25 décembre au 11 janvier, le télétravail obligatoire dès jeudi et une semaine de vacances de Noël supplémentaire pour les élèves des écoles primaires.

La pandémie a fait au moins 1,63 million de morts dans le monde, avec plus de 73,4 millions de cas diagnostiqués, selon un bilan établi par l'AFP mercredi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec 307.076 morts, suivis par le Brésil avec 183.735 morts.

Le Brésil a enregistré mercredi son nombre de nouveaux cas le plus élevé en une journée, avec 70.574 contaminations.

Aux Etats-Unis, où la campagne de vaccination a été lancée lundi, des chiffres record ont été enregistrés mercredi avec 250.458 nouveaux cas et 3.784 nouveaux décès en 24 heures, selon l'université Johns Hopkins.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo s'est placé en quarantaine après un contact avec une personne positive. Le département d'Etat a précisé que M. Pompeo "a été testé et il est négatif".

La Maison Blanche a annoncé que le vice-président Mike Pence se ferait vacciner "en public" vendredi pour "renforcer la confiance" des Américains.

Le président élu Joe Biden s'est dit prêt à se faire lui aussi vacciner prochainement en public, de même que l'ancien président Barack Obama.

En Alaska, une professionnelle de santé a présenté une grave réaction allergique après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer-BioNTech et a dû être hospitalisée, selon le New York Times.

L'équipe scientifique internationale créée par l'OMS pour découvrir l'origine du virus qui a provoqué la pandémie se rendra en Chine en janvier, a annoncé mercredi l'organisation onusienne.

Aucun détail n'a été donné sur le parcours de la mission, notamment si elle se rendrait dans la région de Wuhan, considérée comme le berceau de la pandémie.

