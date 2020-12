Le vice-président américain Mike Pence s'est fait vacciner vendredi contre le Covid-19, au moment où les Etats-Unis s'apprêtent à autoriser un nouveau vaccin et où l'Europe voit plusieurs dirigeants placés en quarantaine avant Noël, dont le président français Emmanuel Macron, testé positif mais qui dit aller "bien".

La pandémie a fait au moins 1,66 million de morts dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP. Les Etats-Unis, actuellement confrontés à un rebond spectaculaire de l'épidémie, ont enregistré jeudi 3.249 décès et 247.544 nouvelles infections.

L'injection du vaccin de Pfizer-BioNTech à Mike Pence a été retransmise en direct à la télévision et il s'est déclaré "heureux d'avoir reçu ce vaccin sûr et efficace".

Le président élu Joe Biden sera lui vacciné lundi, selon son porte-parole.

Les Etats-Unis s'apprêtent à autoriser un deuxième vaccin contre la maladie. Un comité d'experts s'est prononcé jeudi en faveur de l'autorisation en urgence de celui de Moderna, ce qui augure d'une décision positive de l'Agence américaine des médicaments (FDA) attendue vendredi.

- De 1,78 à 14,70 euros -

En Europe, la vaccination devrait débuter les 27, 28 et 29 décembre, selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

L'Agence européenne des médicaments se penchera lundi sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech qui devrait être autorisé dans les deux jours par la Commission. L'examen et la possible autorisation du vaccin Moderna a lui été avancé d'une semaine, au 6 janvier.

Maladresse ou étourderie, une ministre belge a publié sur Twitter les prix, jusque là restés confidentiels, des vaccins anti-Covid, suscitant l'embarras de la Commission européenne qui a réaffirmé vendredi l'importance de respecter cette "obligation" de discrétion, une "exigence contractuelle" dans le cadre des commandes déjà passées aux groupes pharmaceutiques.

La secrétaire d'Etat belge chargée du Budget Eva De Bleeker a mis sur son compte Twitter -avant de l'effacer- un tableau donnant le détail des montants promis par son gouvernement aux fabricants pour chacun des six vaccins commandés, avec le prix à l'unité pratiqué dans l'UE: de 1,78 euro pour le vaccin du groupe suédo-britannique AstraZeneca, à 18 dollars US (soit 14,70 euros) pour celui de l'américain Moderna.

L'organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Alliance pour les vaccins (Gavi) ont pour leur part annoncé de premières livraisons de vaccins anti-Covid au 1er trimestre 2021 aux pays défavorisés. L'OMS s'est fixé comme objectif de disposer de 2 milliards de doses de vaccins d'ici la fin de 2021.

- Macron tousse mais travaille -

En Europe, le Premier ministre slovaque Igor Matovic a annoncé vendredi avoir été testé positif au Covid-19, une semaine après avoir assisté à un sommet de l'UE à Bruxelles.

On soupçonne que c'est lors de ce sommet qu'Emmanuel Macron a contracté le virus, ce qui a poussé certains dirigeants européens et de hauts responsables français qui l'avaient rencontré à s'isoler.

"Je vais bien" malgré "une activité un peu ralentie": au lendemain de son test positif, le président Macron, les traits un peu tirés, a lui-même donné de ses nouvelles vendredi sur les réseaux sociaux, appelant les Français à la vigilance face à un virus qui "repart encore plus fort". Le seuil des 60.000 morts du Covid-19 a été franchi vendredi dans le pays.

Il est à l'isolement depuis jeudi dans la résidence de La Lanterne, à Versailles, près de Paris, "où il pourra à la fois s'isoler et continuer à travailler", a indiqué l'Elysée.

Se sont placés en quarantaine par précaution le président du Conseil européen Charles Michel, et les chefs de gouvernement portugais Antonio Costa, espagnol Pedro Sanchez (testé négatif) et luxembourgeois Xavier Bettel.

A l'approche des fêtes de fin d'années, les autorités européennes craignent un nouveau rebond de l'épidémie et de nombreux pays renforcent les restrictions, comme l'Allemagne, entrée mercredi dans un reconfinement partiel et qui vient d'enregistrer un record d'infections en 24 heures, à plus de 30.000.

- Objectif Wuhan -

La Suède a elle recommandé pour la première fois vendredi le port du masque dans les transports publics, un nouveau revirement de sa stratégie atypique et controversée face au coronavirus.

Le pays scandinave, en difficulté face à la deuxième vague, va également adopter une série de nouvelles restrictions, dont l'introduction de jauges dans les commerces et la limitation des tablées à quatre personnes maximum dans les restaurants.

En Autriche, c'est un troisième confinement généralisé qui va entrer en vigueur du 26 décembre au 24 janvier, avec un couvre-feu qui s'appliquera toute la journée. Les magasins et les écoles vont fermer jusqu'au 18 janvier, mais l'ouverture des stations de ski est laissé à l'appréciation des autorités locales et régionales.

La Suisse voisine ferme, elle, ses restaurants, établissements culturels et sportifs et lieux de loisirs à partir du 22 décembre, mais laissera les magasins ouverts.

Plus au nord, la Pologne a annoncé un confinement partiel de trois semaines à partir du 28 décembre, tandis que la République tchèque rétablit un couvre-feu et la fermeture des bars et restaurants pour les fêtes de fin d'année.

La Croatie, où les contaminations sont galopantes, a imposé vendredi des restrictions sur les déplacements pendant les fêtes mais allégé les contraintes pour les messes de Noël.

Près d'un an après le début de la pandémie, l'OMS a annoncé que l'équipe internationale chargée d'enquêter sur l'origine du virus se rendra dans la région chinoise de Wuhan, berceau du Covid-19, sans être "supervisée" par Pékin. Les dates exactes de cette mission, prévue en janvier, ne sont pas encore connues.

