Les Etats-Unis ont évacué lundi quelque 300 Américains du paquebot contaminé par le coronavirus au large du Japon, pendant que le bilan de l'épidémie continuait à grimper en Chine.

L'épidémie de nouveau coronavirus a encore tué 105 personnes au cours des dernières 24 heures en Chine continentale, portant le total dans le pays à 1.770 morts depuis l'apparition de la pneumonie virale en décembre à Wuhan (centre), ont annoncé lundi les autorités chinoises.

Hors de Chine continentale, cinq décès ont été enregistrés (un aux Philippines, un à Hong Kong, un au Japon, un en France et un à Taïwan) portant à 1.775 le nombre de personnes ayant succombé au virus dans le monde entier.

Le nombre de contaminations s'élève à au moins 70.500 cas en Chine continentale et près de 800 signalés dans une trentaine d'autres pays ou territoires.

Les autorités chinoises qui tentent à tout prix d'endiguer la propagation ont demandé lundi aux personnes guéries du coronavirus de donner leur sang afin d'en extraire le plasma pour soigner les malades.

Si le nouveau coronavirus n'a pas de vaccin, le plasma des anciens patients infectés par le virus COVID-19 contient des anticorps qui pourraient permettre de diminuer la charge virale chez les malades sévèrement atteints, selon un responsable de la Commission nationale de santé.

Le principal foyer de contamination hors de Chine reste le paquebot Diamond Princess, placé en quarantaine avec 3.711 personnes à bord, début février au port de Yokohama, près de Tokyo.

De nouveaux tests ont révélé 99 cas supplémentaires lundi. Pas moins de 454 personnes ont ainsi été contaminées, alors même que les passagers avaient reçu l'ordre de rester dans leur cabine pendant 14 jours. Mais faute de moyens de dépistage suffisants, seuls 1.723 passagers ont pu subir des analyses de détection du virus.

Les Etats-Unis ont évacué du navire quelque 300 de leurs ressortissants et leurs familles avec deux avions, dont le premier a atterri en Californie dans la nuit de dimanche à lundi, et le deuxième lundi matin au Texas. Les rapatriés devront observer une quarantaine de 14 jours, la durée maximale supposée de l'incubation.

Parmi les personnes évacuées, quatorze cas positifs --des personnes dont les résultats de tests sont parvenus en cours d'opération, a annoncé le département d'Etat. Ces personnes ont été isolées des autres passagers dans l'avion.

Parallèlement, au moins 40 Américains infectés à bord sont hospitalisés au Japon, selon Washington. Environ 350 passagers américains se trouvaient à bord du navire mais tous n'ont pas accepté de partir.

- Anniversaire annulé -

D'autres gouvernements, dont l'Australie et l'Italie, ont annoncé vouloir évacuer leurs citoyens. Hong Kong a aussi dit vouloir rapatrier les siens - 330 ressortissants - "le plus tôt possible". Ottawa a pris une initiative similaire pour environ 250 Canadiens.

Après Singapour, le Japon est le pays le plus touché par l'épidémie en dehors de la Chine. En plus des cas sur le navire, les autorités nippones ont répertorié 65 porteurs du coronavirus dans différentes régions du pays.

Le ministre japonais de la Santé a appelé dimanche à éviter les rassemblements et les endroits bondés. En conséquence, les célébrations de l'anniversaire de l'empereur, qui attirent chaque année des milliers de personnes dans le centre de Tokyo, ont été annulées. Et 38.000 amateurs seront exclus du marathon du 1er mars à Tokyo, désormais réservé à un peu plus de 200 sportifs d'élite.

Ailleurs, l'inquiétude monte en ce qui concerne les 1.455 passagers d'un autre paquebot, le Westerdam, qui ont débarqué vendredi au Cambodge après avoir passé - pour certains - un rapide examen médical et sont à présent traqués par la compagnie qui tente de les retrouver.

Près d'un millier de personnes se trouvent encore à bord du navire et vont subir des tests, après la découverte en Malaisie pendant le week-end de l'infection d'une ex-passagère américaine.

A Pékin, des experts internationaux dépêchés par l'OMS ont commencé à discuter avec leurs homologues chinois, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé.

- Report envisagé pour le Parlement chinois -

Le nombre quotidien de nouveaux décès en Chine a confirmé un tassement depuis trois jours: 105 lundi contre 142 dimanche et 143 samedi. Les contaminations, elles, continuent avec 2.048 cas répertoriés dimanche, contre 2.009 la veille.

Le Parlement chinois envisage un report de sa session plénière, la grand-messe annuelle du régime communiste, a annoncé l'agence Chine nouvelle. Cette session de dix jours aurait dû s'ouvrir le 5 mars. Le salon automobile de Pékin, prévu en avril va être reporté sine die.

En visite au Pakistan, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit confiant que "l'effort gigantesque" consenti par la Chine "permettra le recul progressif de la maladie".

La Banque centrale chinoise a de nouveau réduit lundi le coût de financement des banques commerciales pour soutenir l'économie paralysée par l'épidémie.

burs-bar-uh/sg/mig