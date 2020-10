Avec des hôpitaux au bord de la saturation, l'Angleterre a haussé d'un cran lundi ses mesures anti-Covid, au moment où en Chine les autorités lançaient une campagne massive de dépistage dans une importante ville portuaire.

Face à la résurgence inquiétante de la pandémie, en particulier dans le Nord-Ouest, le gouvernement britannique a décidé de fermer les pubs à Liverpool et de réactiver trois hôpitaux de campagne mis en place au printemps et depuis mis en pause.

Le Premier ministre Boris Johnson a présenté un nouveau système d'alerte à trois niveaux, "moyen", "élevé" et "très élevé", censé simplifier à partir de mercredi le patchwork actuel de restrictions pour l'Angleterre. Les autres nations du Royaume-Uni sont compétentes pour appliquer leur propre dispositif.

- "Chemin étroit"

"Je sais combien c'est difficile mais nous ne pouvons pas laisser tomber le service national de santé quand des vies sont en jeu", a plaidé le Premier ministre conservateur.

"Ce n'est pas comme cela que nous voulons vivre, mais c'est le chemin étroit que nous devons tracer entre les dégâts socio-économiques d'un confinement complet et le coût économique d'une épidémie hors de contrôle", a-t-il justifié.

Le nombre de personnes hospitalisées avec le Covid-19 en Angleterre est désormais supérieur à ce qu'il était lorsque le confinement a été décrété fin mars. Dans les régions les plus touchées, dans le Nord-Ouest, les services hospitaliers qui ne sont pas directement chargés de l'épidémie commencent à voir leur fonctionnement affecté.

Pour aider le système de santé à faire face, trois des vastes hôpitaux de campagne mis en place en catastrophe au printemps ont reçu l'instruction "de se mobiliser pendant les prochaines semaines pour être prêts à accueillir des patients si nécessaire", a annoncé le directeur médical du service de santé pour l'Angleterre Stephen Powis.

En Chine, où la pandémie avait largement reflué après y être née à la fin de l'an dernier, la découverte de six cas dans la ville de Quingdao (Est) a poussé les autorités à décréter une campagne massive de dépistage.

Les neuf millions d'habitants de la métropole seront soumis à ces tests dans les cinq jours.

Selon les autorités sanitaires locales, toutes les personnes contaminées semblent avoir un lien avec un hôpital de la ville qui traite des patients du Covid-19. Mais le foyer d'infection n'est pas connu pour le moment.

En Malaisie, de nouvelles restrictions importantes ont été annoncées lundi. Elles seront appliquées à partir de mercredi dans la capitale Kuala Lumpur, l'Etat de Selangor voisi, la capitale administrative Putrajaya, et dans l'ensemble de l'Etat de Sabah, sur l'île de Bornéo.

Les écoles et les lieux de culte seront fermés et les citoyens seront autorisés à quitter leur domicile seulement pour des tâches essentielles.

- "Alerte maximale" -

En France, deux nouvelles grandes villes, Toulouse et Montpellier, dans le Sud, vont être placées à partir de mardi en "alerte maximale".

Le pays est "dans une deuxième vague forte" de l'épidémie et "il ne peut plus y avoir de relâchement", a déclaré lundi le Premier ministre Jean Castex, sans exclure si nécessaire des reconfinements localisés. "Un reconfinement général", dont "les conséquences sont absolument dramatiques", "doit être par tous moyens évité", a précisé M. Castex.

Le nombre quotidien de nouveaux cas positifs au Covid-19, qui avait dépassé les 20.000 vendredi et samedi, était d'environ 8.000 lundi, selon les données de l'agence sanitaire Santé publique France, qui fait état de 96 morts dans les dernières 24 heures, soit un total de 32.825 décès. Le nombre de malades en réanimation a franchi le seuil des 1.500.

En revanche, l'Italie, premier pays touché en Europe, envisage d'alléger son protocole sanitaire anti-Covid-19 en réduisant la quarantaine à dix jours.

Aux Etats-Unis, pays du monde le plus endeuillé avec plus de 214.000 décès et 7,7 millions de cas, le président Donald Trump, 74 ans, a été testé négatif au Covid-19 "plusieurs jours de suite" en utilisant un test rapide, a déclaré lundi le médecin de la Maison Blanche Sean Conley.

Depuis son apparition en Chine, la pandémie a fait au moins 1.075.493 morts dans le monde selon un bilan établi par l'AFP lundi. Au total, plus de 37,4 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dont au moins 25.827.919 sont guéris.

Face à une pandémie d'une telle ampleur, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a jugé inenvisageable de laisser le virus circuler librement dans la société pour que la population accède à l'immunité collective.

"Jamais dans l'histoire de la santé publique l'immunité collective n'a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie, et encore moins à une pandémie. C'est scientifiquement et éthiquement problématique", a déclaré le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Selon une étude parue mardi dans la revue médicale The Lancet Infectious Diseases, un Américain a contracté deux fois le Covid-19 à un mois et demi d'intervalle et la deuxième infection était plus sévère que la première. Ce cas de réinfection est l'un des cinq recensés jusque-là dans le monde.