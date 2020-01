La Chine a promis mardi la "transparence" face au "démon" de l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait plus de 100 morts dans le pays, tandis que Japon et Etats-Unis s'apprêtaient à évacuer leurs ressortissants piégés à Wuhan, berceau du nouveau coronavirus.

"Nous ne permettrons pas au démon de se cacher", a martelé le président Xi Jinping, en parlant du nouveau coronavirus qui a déjà contaminé plus de 4.500 personnes, dont une cinquantaine dans une douzaine de pays hors de Chine.

Par un nouveau développement alarmant, le Japon a fait état mardi de l'apparition du coronavirus chez un sexagénaire nippon qui ne s'était jamais rendu en Chine mais avait véhiculé des touristes en provenance de Wuhan - ce qui en fait le premier cas de transmission entre humains dans le pays.

Presque simultanément, les autorités sanitaires bavaroises annonçaient que le premier malade confirmé au coronavirus en Allemagne avait été contaminé par une autre personne sur le sol allemand même.

Dans le même temps, plusieurs pays accéléraient leurs préparatifs pour secourir une partie de leurs ressortissants piégés dans la métropole de Wuhan (centre de la Chine), où est apparu en décembre le nouveau coronavirus.

Wuhan et la quasi-totalité de la province du Hubei sont coupés du monde depuis jeudi par les autorités dans l'espoir d'endiguer l'épidémie, un cordon sanitaire drastique concernant 56 millions d'habitants et quelques milliers d'étrangers.

Le Japon a annoncé avoir envoyé un premier avion vers Wuhan, afin de rapatrier mercredi matin quelque 200 de ses ressortissants.

Les Etats-Unis prévoient d'évacuer également mercredi le personnel de leur consulat à Wuhan et d'autres ressortissants américains, via un vol à destination de la Californie.

De son côté, un avion envoyé par Paris atterrira jeudi à Wuhan, afin de ramener les premiers rapatriés français "probablement vendredi", a annoncé la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn. Ces personnes seront soumises à une quarantaine de 14 jours à leur retour.

- Vers un pic de l'épidémie? -

Pour autant, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) "ne recommande pas" de telles évacuations d'étrangers, a indiqué mardi son directeur général Tedros Adhanom Gebreyesus en visite à Pékin, selon un communiqué de la diplomatie chinoise. L'OMS a dit ne pouvoir "clarifier" ces propos dans l'immédiat.

L'angoisse restait vive chez de nombreux expatriés de Wuhan n'ayant aucune assurance de partir: "C'est extrêmement stressant. La principale peur, c'est que cela dure des mois", confie à l'AFP Joseph Pacey, un enseignant britannique de 31 ans.

En Chine même, le dernier bilan officiel fait état de 106 morts, pour plus de 4.500 personnes contaminées, principalement autour de Wuhan.

L'épidémie pourrait atteindre son pic "dans une semaine ou 10 jours" avant de refluer, a estimé Zhong Nanshan, un des meilleurs spécialistes chinois des maladies respiratoires, cité par la presse d'Etat.

"Depuis le début, le gouvernement chinois a fait preuve d'ouverture, de transparence et de responsabilité", a encore déclaré Xi Jinping en recevant le docteur Tedros. En 2002, le régime chinois avait été accusé d'avoir dissimulé l'apparition d'un précédent coronavirus meurtrier, le Sras.

Soucieux d'endiguer l'épidémie, Pékin a recommandé mardi à ses ressortissants de "reporter" leurs voyages "sans nécessité" hors du pays, après avoir déjà suspendu les voyages en groupe.

A l'étranger, de nombreux pays ou territoires renforcent les mesures de précaution: Hong Kong a annoncé réduire de moitié les vols originaires de Chine continentale, tout en fermant six des 14 points de passage à sa frontière.

L'Allemagne et les Etats-Unis ont par ailleurs été lundi les premiers Etats à déconseiller tout voyage en Chine, et plus seulement dans le seul Hubei.

- Ville morte -

Dans l'ensemble de la Chine, au moins 2.000 trains inter-provinciaux ont été annulés depuis vendredi, les liaisons ferroviaires concernées étant souvent suspendues jusqu'au 8 ou 9 février.

Et la panique montait dans les grandes métropoles, où les habitants restaient calfeutrés chez eux, désertant centres commerciaux, cinémas et restaurants.

"Beaucoup sont très inquiets. Regardez, il n'y a pas grand monde dans ces rues (...) qui sont d'habitude noires de monde", déclare à l'AFP, dans le centre de Shanghai, David, un habitant de Wuhan bloqué loin de chez lui.

"Chaque famille reste à la maison au lieu de sortir, tout le monde cherche à avoir le moins de communications possibles avec le monde extérieur", insiste-t-il.

Etre exposé à un éternuement ou à la toux d'une personne contaminée reste "le principal mode de contagion", ont rappelé mardi devant la presse des experts chinois.

Pékin a décidé de prolonger de trois jours, jusqu'au 2 février, les longs congés du Nouvel an (sept jours fériés), afin de retarder les retours massifs vers les villes de centaines de millions de travailleurs migrants et réduire les risques d'extension de l'épidémie.

De même, le début du semestre de printemps dans les écoles, collèges, lycées et universités a été reporté, a déclaré le ministère de l'Education, sans avancer de date pour la reprise des cours.

Alors que la crise fait craindre une fragilisation supplémentaire de l'économie chinoise, les Bourses mondiales tentaient mardi de se reprendre après leur net décrochage de la veille.