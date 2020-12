Le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus est en légère augmentation dans les maisons de repos, a indiqué vendredi Yves Van Laethem lors du point presse du Centre de crise et de l'Institut de Santé publique Sciensano. Un tiers de ces institutions compte au moins un patient positif au Covid-19 et 10% comptent plus de 10 cas positifs.En tout, 10.270 décès liés au coronavirus ont eu lieu dans les maisons de repos. Le nombre total de décès s'élevant à 18.371, les maisons paient un lourd tribut à l'épidémie. "La situation reste difficile et précaire", a souligné Yves Van Laethem. (Belga)