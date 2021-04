11 arrestations dont une judiciaire au bois de la Cambre

La dispersion de la foule sur une pelouse du bois de la Cambre s'est terminée vers 21h00, mais la police comptait rester sur place jusqu'au couvre-feu à 22h00, a indiqué vers 21h30 la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Il n'y a pas eu de blessé. La police a procédé au total à 10 arrestations administratives pour troubles à l'ordre public et à une arrestation judiciaire pour des coups portés sur un cheval. Une vitre d'un véhicule de la brigade canine a été cassée.Un premier mouvement policier a été observé vers 19h00, à la suite d'une première arrestation administrative pour trouble à l'ordre public. Une seconde arrestation a amené un autre mouvement de foule et deux arroseuses se sont rapprochées vers 19h15. Des policiers à pied ont ensuite repoussé d'un côté, dans les bois, des jeunes plus agressifs envers les forces de l'ordre et des cavaliers ont dispersé un groupe au centre de la pelouse. Un peu avant 19h30, un premier message appelant à quitter les lieux a été diffusé. Les arroseuses ont ensuite été utilisées. Toutes les forces étaient pleinement déployées vers 20h00 pour disperser les participants. La pelouse était vide vers 20h30, mais il restait quelques petits groupes présents, notamment dans les bois en bordure de pelouse, à proximité de la route. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.