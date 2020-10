Trois municipalités du nord du Portugal seront reconfinées vendredi et les déplacements à travers tout le pays seront limités à la Toussaint, a annoncé le gouvernement jeudi alors que le nombre de nouvelles infections quotidiennes a atteint un nouveau record.Les quelque 150.000 habitants que comptent au total les communes contiguës de Felgueiras, Lousada et Paços de Ferreira devront respecter à partir de vendredi un "devoir civique de confinement à domicile", a décidé l'exécutif socialiste en conseil des ministres. Concrètement, ils ne pourront quitter leur domicile que pour aller travailler, se rendre à l'école, faire des courses ou s'acheter des médicaments. Le télétravail, s'il est possible, deviendra obligatoire et les commerces devront fermer à 22H00. Le gouvernement a décidé de décréter une journée de deuil national pour "rendre hommage à toutes les personnes décédées, en particulier les victimes du Covid-19" et d'interdire les déplacements entre communes entre le 30 octobre et le 3 novembre, une période qui comprend la fête de la Toussaint. A l'instar des autres pays européens, le Portugal est actuellement confronté à une multiplication du nombre de cas quotidiens, qui a atteint ce jeudi un nouveau record avec 3.270 contaminations en 24 heures. Le pays avait dépassé en début de semaine la barre des 100.000 cas cumulés depuis le début de la pandémie de Covid-19. Selon le dernier bilan publié jeudi, il comptait un total de 2.245 morts et 109.471 cas confirmés du nouveau coronavirus. (Belga)