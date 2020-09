Le premier match de la 5e journée de la 1B Pro League au programme dimanche s'est terminé par la victoire 1-2 de Deinze à Lommel. Alessio Staelens (42e, 0-1) et Youssef Challouk (55e, 0-2) ont inscrit les buts pour le club flandrien, qui se hisse en sixième position avec 6 points tout comme Seraing (4e) et le RWDM (5e).Malgré le but de Manfred Ugalde (90e+3, 1-2), Lommel reste bloqué à la 3e place avec 7 points tout comme le Lierse (2e), qui reçoit Seraing à 20 heures. Le gagnant de ce match prendrait la première place à l'Union-Saint-Gilloise (8 points), qui s'est inclinée 3-1 samedi au RWDM. (Belga)