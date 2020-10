Le match d'ouverture de la 8e journée de la 1B Pro League s'est terminé vendredi par un partage (2-2) entre Deinze et Westerlo. Lennart Mertens a signé un doublé pour les Flandriens (18e, 87e) tandis que Pietro Perdichizzi (47e, 1-1) et Igor Vetokele (77e, 1-2) ont inscrit les buts campinois.Au classement, Deinze est 3e avec 11 points en sept matches tandis que Westerlo, avec une victoire et quatre partages en cinq matches, est 6e (7 poins). Le match de samedi entre le RWDM (7e, 6 points) et le Lierse (5e, 7 points) a été reporté en raison de cas positifs au Covid-19 au sein de l'équipe molenbeekoise. Deux matches sont au programme dimanche. A 16 heures, l'Union Saint-Gilloise reçoit les espoirs du Club Bruges, les derniers du classement (3 points). Deuxièmes (14 points), les Bruxellois attendront le résultat du leader, Seraing (15 points), qui recevra Lommel (4e, 8 points) à 20 heures. (Belga)