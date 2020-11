Le SK Deinze jouera le match de la dixième journée de championnat de 1B Pro League dimanche à l'Union, sous réserve. Le club de Flandre orientale était en quarantaine la semaine dernière en raison du coronavirus et avait demandé un report, mais la Pro League ne l'a pas accepté.Ces dernières semaines, Deinze a été confronté à un nombre élevé d'infections dans le noyau et le staff technique. Le match à domicile contre Seraing (9e journée) et celui d'alignement à Westerlo (4e journée) ont déjà dû être reportés. Deinze n'a plus joué en championnat depuis le 23 octobre. Deinze a décidé de mettre tout le monde en quarantaine la semaine dernière. Les joueurs testés négatifs ne se sont pas entraînés non plus. Selon le club, il n'y a pas eu d'entraînement depuis deux semaines. L'entraîneur Dirk Gevaerts a également été testé positif. Deinze a demandé de reporter le match du Parc Duden, mais moins de sept joueurs du noyau A ont été testés positifs, si bien qu'il doit quand même être joué. "Irresponsable", a réagi le club dans un communiqué de presse. Deinze jouera dimanche, mais émettra des réserves. Cela signifie que le club concerné peut remettre en question le résultat des matches joués, mais sans garantie. "Si des problèmes médicaux surviennent pendant le match, qui peuvent être liés directement ou indirectement à la contamination au COVID-19, ils seront récupérés auprès de la Pro League", a expliqué Deinze. (Belga)