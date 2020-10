L'Union Saint-Gilloise n'a pas fait les choses à moitié face aux espoirs du Club Bruges (6-0) et a pris la tête de la 1B Pro League dimanche lors de la 8e journée de D1B. Après huit journées, les Unionistes comptent 17 points, deux de plus que le FC Seraing, qui reçoit Lommel en soirée (20 heures). Auteur d'un triplé, Dante Vanzeir a été le héros des Bruxellois.Vanzeir (5e) et Undav (37e) ont assuré l'essentiel en première période. Après la pause, Bager (53e), Vanzeir (54e, 84e pen) et Undav (68e) ont soigné la différence de buts. Vendredi, Deinze et Westerlo ont partagé l'enjeu 2-2 alors que le match de samedi entre le RWDM et Lierse a été reporté suite à un nombre de contaminations au coronavirus élevé chez les Bruxellois. Le match d'alignement entre Westerlo et Deinze, initialement prévu lundi, a de nouveau été reporté à la demande du club flandrien, frappé par le virus à son tour. (Belga)