Le RWDM et Deinze ont partagé l'enjeu samedi dans le cadre de la 22e journée du championnat de 1B Pro League. Les visiteurs ont ouvert la marque par Alessio Staelens (33e, 0-1) et Thomas Ephestion a égalisé pour les Bruxellois (70e, 1-1). Au classement, les deux équipes font du surplace: le RWDM (29 points) 5e devance toujours Deinze (28 points, 6e). Les deux équipes se retrouveront mercredi à Deinze pour le match d'alignement de la 18e journée.Vendredi, l'Union Saint-Gilloise a aligné une dixième victoire d'affilée au Lierse, qui a ouvert la marque par Ayyoub Allach (8e, 1-0). Mais les Unionistes ont renversé la situation en leur faveur sur phases arrêtées: Dante Vanzeir (43e, 1-1), le meilleur buteur de la compétition avec 19 goals, a égalisé sur corner tandis que Deniz Undav (52e, 1-2) et Brighton Labeau (90e+5, 1-3) ont transformés deux penalties. L'Union est largement en tête avec 56 points, 18 de plus que Seraing (2e) et pourrait être champion le week-end prochain. Le Lierse, qui n'a gagné qu'un seul de ses 13 derniers duels, reste 7e (14 points). Dimanche, le premier match à 16 heures met aux prises les deux candidats à la deuxième place: Seraing (38 points, 2e) et Westerlo (35 points, 3e). A 20h45, Lommel (31 points, 4e) affronte la lanterne rouge, Club Bruges NXT (8 points). (Belga)