Le Club Bruges NXT, les espoirs du Club Bruges, et Lommel SK ont partagé l'enjeu 2-2, dimanche, dans le dernier match de la 2e journée de la 1B Pro League.Lommel avait ouvert le score par Sebastiaan Brebels (34e). Le buteur sera exclu sept minutes plus tard, laissant Lommel à dix. Thomas Van den Keybus (75e) et Cisse Sandra (80e) ont renversé la situation en faveur des jeunes Brugeois. Manfred Ugalde a égalisé à cinq minutes de la fin. Battues en ouverture de la saison, les deux équipes prennent leur premier point. Elles laissent Deinze (0) seule lanterne rouge. Seraing, qui a battu Deinze 3-2 vendredi, est seul en tête avec 6 points. Viennent ensuite le Lierse, vainqueur 4-2 du RWDM samedi, et l'Union Saint-Gilloise, qui a partagé 0-0 face à Westerlo dimanche, avec 4 points. Le RWDM (3 points) est quatrième, devant Westerlo (2). (Belga)