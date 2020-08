Le Lierse Kempenzonen a battu le RWDM 4 buts à 2, samedi, lors de la deuxième journée de la 1B Pro League.Ce match entre deux promus a été animé. Ayoub Allach (16e) et Bob Straetman (27e) ont donné un double avantage au Lierse. Ivan Yagan a permis au RWDM de revenir à égalité en réalisant un doublé (37e et 57e). Mais Emile Samyn a redonné l'avantage au Lierse à la 67e. Jo Gilis a fait le break à 4 minutes du terme. Avec 4 points, le Lierse grimpe provisoirement au 2e rang, derrière Seraing (6 points), victorieux 3-2 de Deinze vendredi. Le RWDM suit avec 3 unités. La deuxième journée se poursuit dimanche avec Union Saint-Gilloise/Westerlo (16h00) et Club Bruges U23/Lommel (20h00). (Belga)