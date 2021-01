Mené 0-2 à la mi-temps par le RWDM, Lommel s'est imposé 3-2 dimanche soir lors du dernier match de la 16e journée de championnat et se hisse à la 4e place de 1B Pro League.Le RWDM de Vincent Euvrard pensait avoir fait le plus dur en première temps grâce à un doublé de Kévin Nzuzi (23e, 45e). Mais les Molenbeekois ont subi le jeu au retour des vestiaires. Passé à côté lors du quatrième quart d'heure, le RWDM a encaissé coup sur coup des goals de Jordan Kadiri (54e) et Glenn Neven (58e) alors que la neige tombait sur la pelouse du Soevereinstadion. Lommel a finalement totalement retourné la situation grâce à Manfred Ugalde, monté au jeu à la 54e. L'attaquant costaricain a trompé Romain Matthys d'une tête croisée (81e), marquant son 8e but de la saison. Au classement, Lommel est 4e avec 24 points, soit deux places et autant de points de plus que son adversaire du soir. En début de journée, Westerlo a émergé contre Seraing pour ainsi passer à la 2e place du championnat, avec 27 points contre 26 aux Sérésiens. Samedi soir, l'Union Saint-Gilloise a consolidé sa place de leader du championnat en s'imposant 2-4 sur le terrain du KMSK Deinze. Les Bruxellois caracolent en tête avec 38 points. (Belga)