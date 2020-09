Deinze a signé sa première victoire en division 1B en battant le RWDM 1-0 samedi lors de la 3e journée de 1B Pro League. Lennert Mertens a inscrit l'unique but du match à la 29e minute.La 3e journée avait débuté vendredi par la victoir ede Lommel sur le Lierse Kempenzone (3-1) et se poursuivra dimanche par les duels entre le Club NXT et l'Union Saint-Gilloise (16h00) et Seraing - Westerlo (20h00). Seraing est en tête avec 6 points sur 6, devant l'Union, le Lierse et Lommel (4). Le RWDM et Deinze ont 3 points, Weserlo 2 et les U23 brugeois 1. (Belga)