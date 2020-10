Le chassé-croisé entre Seraing et l'Union Saint-Gilloise continue après la huitième journée en 1B Pro League. Grâce à Sami Lahssaini (32e), les Métallos ont battu Lommel 1-0 dimanche soir et ont repris la tête du classement avec 18 points, un de plus que les Unionistes. Deinze est troisième avec 11 unités mais un match de moins. Lommel est 4e (8 points).Plus tôt dans la journée, l'Union Saint-Gilloise n'a laissé aucune chance aux espoirs du Club Bruges (6-0). Auteur d'un triplé, Dante Vanzeir (5e, 54e, 84e pen) a été le héros des Bruxellois. Deniz Undav, qui a signé un doublé (37e, 68e), et Jonas Bager (53e) ont donné plus d'ampleur à la marque. Vendredi, Deinze et Westerlo ont partagé l'enjeu 2-2. Lennart Mertens a signé un doublé pour les Flandriens (18e, 87e) tandis que Pietro Perdichizzi (47e, 1-1) et Igor Vetokele (77e, 1-2) ont inscrit les buts campinois. Le match de samedi entre le RWDM (7e, 6 points) et le Lierse (5e, 7 points) a été reporté suite à un nombre élevé de contaminations au coronavirus chez les Bruxellois. Le match d'alignement entre Westerlo et Deinze, initialement prévu lundi, a de nouveau été reporté à la demande du club flandrien, frappé par le virus à son tour. (Belga)