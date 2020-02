2.400 jobs à pourvoir dans les biotechs wallonnes

Selon les estimations du pôle de compétitivité BioWin, quelque 2.400 postes seront à pourvoir dans les trois ans dans le secteur biopharma wallon. De quoi absorber le choc GSK, relève L'Echo samedi.D'après une enquête en cours au sein de BioWin, le pôle de compétitivité santé de Wallonie, une moyenne de 800 emplois vont être créés chaque année à court terme dans le sud du pays par les entreprises biopharmaceutiques et de technologies médicales. Soit 2.400 postes à pourvoir d'ici la fin de 2022. Le résultat de ces investigations ne sera publié que dans quelques semaines, mais les grandes lignes sont connues, explique Sylvie Ponchaut, la directrice du pôle. "La fourchette va de 600 à 1.100 postes à pourvoir par an selon la méthodologie retenue, le chi¿ re de 800 étant considéré comme une moyenne conservatrice", précise Sylvie Ponchaut. Selon elle, de nombreux pro¿ ls seront demandés, avec le développement tous azimuts du secteur, mais aussi en raison de sa maturité croissante. Si les biochimistes et pharmaciens d'industrie resteront très recherchés, "le spectre va s'élargir aux ingénieurs ou aux techniciens avec le développement des sociétés de technologies médicales". Le lancement, par certaines entreprises, de phases d'industrialisation va par ailleurs entraîner un appel pour des spécialistes de production, des opérateurs et des responsables qualité. En¿n, la digitalisation du secteur réclamera la présence de biostatisticiens ou de spécialistes des data et de la R&D numérique, conclut Sylvie Ponchaut, d'après qui la question de la crise des talents dans le secteur biopharma risque de se poser dans les prochaines années. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.