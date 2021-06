Belgian Cats - Philip Mestdagh: "nous ne sommes pas encore en mode 'Euro'"

Si Philip Mestdagh voulait retenir plusieurs éléments positifs de la victoire de la Belgique sur la Grèce (67-53) jeudi en préparation à Courtrai, le sélectionneur national concédait que son équipe n'était pas encore "en mode Euro" et qu'il allait falloir hausser le niveau de jeu pour le championnat d'Europe de basket féminin du 17 au 27 juin.

"On a vu de très belles choses, mais comme coach, on voit toujours des points à améliorer. Ce fut très bon dans le deuxième quart avec du rythme, des extra-passes pour trouver des shoots ouverts, j'ai bien aimé la réaction en deuxième mi-temps sur le rebond défensif car nous avons encore laissé trop de rebonds offensifs à la Grèce (9) en première mi-temps. Et nous avons pu limiter les pertes de balle par rapport à nos précédentes rencontres", a expliqué Philip Mestdagh à l'interview d'après-match. La Belgique a creusé l'écart dans le second quart (21-8) et pris la large à la reprise (45-25) perdant ensuite un peu de sa concentration. "Nous ne sommes pas encore dans le mode 'Euro' mais j'espère qu'avec la rencontre de samedi (en préparation contre la Grèce encore, ndlr), tout le monde va hausser son niveau de jeu dans la perspective de la semaine prochaine." Billie Massey, blessée au dos en préparation la semaine dernière contre le Nigéria à Cordoue, "devrait encore faire l'impasse samedi", a ajouté Philip Mestdagh, "mais elle devrait être prête pour le début de l'Euro". (Belga)